Zanim Ava Swiss pojawiła się na scenie, widzowie oraz następnie internauci zobaczyli komunikat od producentów programu.

"Następne przesłuchanie nagrane zostało przed ostatnimi tragicznymi strzelaninami w naszym kraju. Nasza miłość skierowana jest do rodzin i wszystkich, którzy zostali dotknięci przemocą z użyciem broni palnej" - wyświetlono.

Przypomnijmy, że w ostatnich miesiącach opinią publiczną w USA wstrząsnęły strzelaniny w Highland Park (zginęło 7 osób, 48 zostało rannych) oraz w szkole w Uvalde (zginęło 22 osoby w tym 19 dzieci, 18 osób zostało rannych).

Reklama

Wideo Ava Swiss Sings "Remember" by Lauren Daigle | An Unforgettable Audition | AGT 2022

Przeżyła strzelaninę w szkole. "Nie chciałam tam wracać"

Ava Swiss, a właściwie Ava Świeczkowski, to 18-letnia uczennica liceum w Oxfordzie w stanie Michigan. Uczestniczka zdecydowała się zaśpiewać utwór "Remember" Lauren Daigle, aby upamiętnić ofiary strzelaniny w jej szkole. Doszło do niej 30 listopada 2021 roku. Zginęły 4 osoby.

"Mój brat i ja byliśmy w szkole, gdy doszło w niej do strzelaniny. Straciliśmy czworo z naszych uczniów. To było naprawdę ciężkie przeżycie. Pamiętam, że rozmawiałam z bratem i nie chcieliśmy już nigdy wracać do szkoły, ale teraz od dwóch miesięcy znowu uczęszczamy na zajęcia, więc idzie ku lepszemu" - opowiadała.

"Gdy śpiewam, pamiętam, czym jest dobro, wspominam moją społeczność, moją rodzinę. Pamiętam o całej miłości jaką mi dano. Pomaga mi to być tu, gdzie jestem" - dodała.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. sanah: Po castingu do "Mam talent" zaczęłam płakać INTERIA.PL

Rzuciła na kolana swoim śpiewem. "Zaparło mi dech w piersiach"

Publiczność przez cały jej występ milczała, jednak gdy Ava skończyła śpiewać, na widowni nastąpiła eksplozja emocji. Wokalistkę nagrodzono owacjami na stojąco i ogromną wrzawą.

"Sposób w jaki błyszczałaś na scenie, jest inspiracją dla każdego człowieka. To było wspaniałe" - mówił Howie Mandell.

"Odebrało mi mowę. Brzmisz pięknie, wybrałaś idealną piosenkę. Nie tylko śpiewałaś, pokazywałaś nam swoje emocje. Miałam ciarki" - stwierdziła Sofia Vergara.

"Jesteś naprawdę odważna. To jedno z tych przesłuchań, którego nigdy nie zapomnę. Mam do ciebie ogromny szacunek. A ponadto masz świetny głos. Co roku poznajemy niesamowitych ludzi w programie, a teraz poznaliśmy ciebie" - komplementował Avę Simon Cowell.

Uczestniczka otrzymała cztery razy "Tak" i przeszła do kolejnego etapu. W odcinkach na żywo zmierzy się m.in. z Drake'iem Miliganem, Benem Laipdusem oraz zdobywcą Złotego Przycisku, saksofonistą Averym Dixonem.