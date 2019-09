Polak ze złotym przyciskiem w norweskim "Mam talent": Krzysztof Frytt Frymarkiewicz w półfinale

Kolejny Polak robi karierę w zagranicznym programie typu talent show - tym razem jurorów i widzów norweskiego "Mam talent" zachwycił Krzysztof Frytt Frymarkiewicz.

Krzysztof "Frytt" Frymarkiewicz w norweskim "Mam talent" /

Krzysztof "Frytt" Frymarkiewicz pojawił się ostatnio na przesłuchaniach do norweskiego show "Mam talent". Mimo, że nie wszyscy jurorzy byli zachwyceni jego dwujęzycznym raperskim występem, to wokalista Bjarne Brndbo postanowił wcisnąć złoty przycisk! Tym sposobem Polak awansował bezpośrednio do półfinału.

Reklama

"Frytt" od 10 lat mieszka w Norwegii.

Raper na przesłuchaniach wykonał utwór "Życie jest piękne".

"Przyjechałem do Norwegii w 2009 roku. My, Polacy, jesteśmy największą grupą imigrantów w Norwegii, co czasem okazuje się problematyczne. Bo ludzie bywają samotni, mieszkają sami, wielu ma rodziny w Polsce. Życie za granicą nie jest usłane różami, to nie tylko raj. Ludzie często wysyłają mi prywatne wiadomości, że moja muzyka pomogła im przeżyć trudne momenty" - tłumaczył "Frytt" w programie.

"Dziękuje Wam wszystkim z całego serducha za wszystkie komentarze i udostępnienia. Cieszę się ze odcinek się ukazał i nareszcie koniec tajemnic. Tak jak pisałem wcześniej mam nadzieję, że część z Was będzie z nami na półfinałach na żywo 22 listopada" - napisał Polak na Facebooku.