Darius Mabda to pochodzący z Rumunii 14-letni tancerz, który w 2022 roku wygrał 12. sezon tamtejszego "Mam talent". Już podczas pierwszego występu otrzymał Złoty Przycisk od jurora Mihai Bobonete.

Niezwykłe umiejętności taneczne młodego zwycięzcy zostały dostrzeżone za oceanem, a Darius został zaproszony do Stanów Zjednoczonych na specjalną, gwiazdorską edycję "Mam talent".

"Zacząłem uczęszczać na lekcje tańca, bo zobaczyłem, jak tańczą ludzie w amerykańskim 'Mam talent'. Zgłosiłem się do rumuńskiej edycji i nie spodziewałem się, że zostanę tam doceniony. Cała moja ciężka praca się opłaciła" - opowiadał w zapowiedzi jego występu. "W Rumunii wiedzą kim jestem, teraz czas na Amerykę" - dodał.

Gdy uczestnik stanął na scenie nie mógł powstrzymać wzruszenia. Jeszcze zanim powiedział pierwsze słowa do jurorów, zaczął płakać.



"To mój pierwszy raz w Stanach Zjednoczonych. Moim marzeniem było tu stanąć" - mówił. "Jestem o wiele bardziej zdenerwowany niż w swoim kraju, bo tutaj stoję na największej scenie na świecie" - stwierdził.

Heidi Klum pocieszała uczestnika, że nie musi niczego się obawiać, bo ona i jurorzy oraz publiczność, trzymają za niego kciuki.

Darius Mabda oczarował jurorów "Mam talent". "Nie dziwię się, że wygrałeś"

14-latek zatańczył do utworu Shawna Mendesa "In My Blood" i pokazał pełen wachlarz swoich możliwości. Spektakularny występ został nagrodzony owacjami na stojąco przez Klum i publiczność.

"To było niezwykłe i zapierało dech w piersiach. Nie ma co się dziwić, że wygrałeś u siebie w kraju" - mówiła jurorka.

"Łączysz w sobie tancerza, akrobatę i atletę. Pokazałeś nam jeden z większych talentów na świecie i domyślam się, że fani będą zachwyceni tym, co właśnie zobaczyli" - komentował Howie Mandel.

"Byłeś bardzo zdenerwowany i twój występ zaczął się jak każdy podobny występ, ale potem wszystko się zmieniło. Mam do ciebie sporo szacunku. Jako 14-latek wygrywasz talent show, przyjechałeś tu specjalnie dla nas i konkurujesz z najlepszymi. Myślę, że dałeś sobie szansę na awans" - dodał.

W głosowaniu fanów Darius zajął trzecie miejsce i ostatecznie pożegnał się z programem.

