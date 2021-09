10-letni Peter Rosalita od początku obecnej edycji "Mam talent" wprawia w osłupienie jurorów, publiczność oraz widzów.

Uczestnik pochodzący z Abu-Dabi i mający filipińskie korzenie w spektakularnym stylu przedstawił się jurorom na castingu wykonaniem piosenki Celine Dion "All By Myself".

"To był niewiarygodny występ. Miałem ciarki na całym ciele. Masz niesamowity głos i wspaniałą osobowość. Wszyscy się w tobie zakochają po tym występie" - podsumował Simon Cowell. Rosalita otrzymał cztery razy "TAK" i awansował do kolejnego etapu.

W ćwierćfinale programu 10-latek znów pokazał swój wielki talent. Tym razem śpiewając "I Have Nothing" Whitney Houston.

"Jesteś niesamowity, Whitney Houston byłaby z ciebie dumna", "Zapierasz dech w piersiach. Wciąż nie mogę uwierzyć, że ten głos wydobył się z ciebie" - komentowali jurorzy.



