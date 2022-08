Chór Dremeka pochodzi z Kanady i jak twierdzą jego członkowie, jest to jedyny na świecie chór metalowy. "Mamy jedną pasję - muzykę i dzielenie się nią z innymi - wygrane pieniądze możemy przeznaczyć na zrobienie z tego pełnoprawnej pracy" - mówił dyrygent.

Piękne słowa, które wypowiadał ze sceny dyrygent, nie przystawały do mocnego, metalowego występu chóru. Ten najpierw zaśpiewał utwór "O Fortuna", a następnie stworzył cover "Toxic" Britney Spears.



Jurorzy w szoku podczas występu Dremeki

Jurorzy zostali kompletnie zaskoczeni tym, co stało się na scenie. Simon Cowell przez chwilę nie mógł się otrząsnąć, jednak jeszcze w trakcie powiedział Sofii Vergarze, że uwielbia to, co widzi. Innego zdania była natomiast Heidi Klum, która wcisnęła czerwony przycisk i chciała przerwać występ chóru.

"Simonowi nie podoba się mój wysoki, anielski głos, ale to mu przypadło do gustu" - podsumowała krótko jurorka.



Wideo Dremeka Choir SHOCKS The Judges With "Toxic" by Britney Spears | AGT 2022

"Fantastycznie odrażające". Jak oceniono występ kontrowersyjnego chóru?

"To kolejny niespodziewany moment. Myślałam, że to będzie nudny występ, ale nagle znalazłam się w filmie ze smokami i wampirami. To było spektakularne i kreatywne" - komentowała Vergara.

"Najpierw demony w chórze zaśpiewały utwór z 'Omena', a potem pojawiła się Britney Spears. To było fantastycznie odrażające" - podsumował Simon Cowell.



Heidi Klum została jednak nieprzekonana. "Nie podobało mi się. Nie wierzę, że ludzie będą kupować bilety, aby was oglądać" - stwierdziła, a nie zgodził się z tym Cowell, który przyznał, że ludzie uwielbiają wszystko, co przerażające i odrzucające.

Mimo sprzeciwu Klum, chór awansował do kolejnego etapu.