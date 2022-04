Jeanick Fournier to pielęgniarka opieki paliatywnej, która do "Mam talent" przyjechała z Chicoutimi (dzielnica miasta Saguenay) w Quebec.

Uczestniczka uczyła się języka angielskiego z piosenek swoich ulubionych gwiazd: Celine Dion, Whitney Houston, Lary Fabian i Barbry Streisand. Kobieta oglądając wywiady z wokalistkami, uczyła się też ich sposobu oddychania i mówienia.

Swój głos uważa za dar od Boga. W programie wykonała utwór "Surrender" Celine Dion i zszokowała jurorów tym, jaki talent posiada. Wokalistka niemal idealnie naśladowała kanadyjską gwiazdę.

Reklama

Występ uczestniczki jurorzy i publiczność nagrodzili owacjami na stojąco.



Wideo GOLDEN BUZZER Audition: SINGER Jeanick Fournier’s Stunning Celine Dion Cover | Canada’s Got Talent

"Jesteś aniołem". Jurorzy pod wrażeniem występu uczestniczki

"Ten program jest właśnie o tym. Masz ogromny talent. To było niesamowite, po prostu niesamowite" - mówiła jurorka Lilly Singh.

"Jest inna sławna francusko-kanadyjska gwiazda, z którą masz wiele wspólnego. To było niesamowite. Zmiotło mnie" - dodała Kardinall Offiishall.

"To było piękne. Publiczność to czuła, my to czuliśmy" - mówiła Trish Stratus, a Howie Mandel nazwał uczestniczkę aniołem. "Następnie otworzyłaś usta i śpiewałaś jak anioł" - komentował.

Jurorzy jednak nie musieli ostatecznie głosować nad przejściem dalej uczestniczki. Wyręczyła ich prowadząca Lindsay Ell, która wcisnęła złoty przycisk.