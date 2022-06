18-letni Max Ostler do amerykańskiego "Mam talent" przyjechał aż z odległej Australii. Chłopak do USA przybył sam.

"To mój 10. rok profesjonalnego tańca, ale tak naprawdę tańczyłem jak byłem jeszcze młodszym szkrabem" - tłumaczył.

"Chciałbym zostać najbardziej rozchwytywanym choreografem i tancerzem na świecie" - dodał.

Ostler wykonał swoją choreografię do piosenki Jamesa Arthura "Falling Like The Stars" i zachwycił jurorów oraz publiczność. Sofia Vergara oklaskiwała go na stojąco.

Wideo Max Ostler Delivers an Inspiring Dance Audition | AGT 2022

Znakomity występ w "Mam talent". Jurorzy byli pod wrażeniem

"Nie wiem wiele o tańcu, ale przyjechałeś tu przemierzając pół świata, aby coś nam pokazać i to było magiczne. Od startu do zakończenia" - mówił Simon Cowell

"Nigdy więcej w siebie nie wątp. Nie zastanawiaj się, czy taniec jest dla ciebie, bo na pewno jest" - mówiła Vergara.

"Nie ma nic bardziej radosnego niż oglądać czystą radość" - komentował Howie Mandel. Ostler otrzymał cztery "TAK" i przeszedł dalej. "Był jak Harry Styles tańca" - stwierdził w rozmowie z jurorami Cowell.