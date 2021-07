Niesamowity występ 14-latka w "Mam talent". Jurorzy nie mogli wyjść z podziwu

Dylan Zangwill ma 14 lat i pochodzi z Exton w stanie Pensylwania. Jak sam przyznał śpiewa i gra na pianinie niemal całe życie.

"Rówieśnicy wiedzą, że jestem muzykiem, ale nigdy z nimi o tym nie rozmawiałem. Nie jestem wielkim fanem mówienia o sobie" - stwierdził Dylan.

Następnie nastolatek usiadł przy pianinie i zaczął śpiewać wielki przebój Queen "Somebody To Love". Ballada rockowa z 1976 roku napisana została przez Freddiego Mercury'ego i promowała płytę "A Day to the Races".



Wideo 14-Year-Old Dylan Zangwill Performs "Somebody to Love" by Queen - America's Got Talent 2021

Młody uczestnik zaprezentował niesamowitą, głęboką barwę głosu oraz świetną kontrolę nad wokalem. Nic więc dziwnego, że doczekał się owacji na stojąco krótko po swoim występie.

"To było znakomite przesłuchanie. Myślę, że jeszcze sporo nam pokażesz" - wyznał Simon Cowell.

"Poczułem twoje szczęście. Najszczęśliwsze miejsce, gdzie możesz być teraz, to tu występując przed nami" - dodał Howie Mandel.

Zangwill bezproblemowo przeszedł do kolejnego etapu, otrzymując wsparcie od każdego z jurorów. Jego występ w ciągu doby obejrzano 1,7 miliona razy.

"Niesamowity głos. Czuję, że będzie nową gwiazdą", "Bardzo dojrzały głos jak na 14-latka" - pisali zachwyceni internauci.