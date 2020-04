Niesamowity występ 12-latki w "Mam talent". Jurorów zamurowało

12-letnia Fayth Ifil zaskoczyła jurorów podczas swojego występu w brytyjskiej edycji "Mam talent". Młoda uczestniczka została nagrodzona złotym przyciskiem i trafiła natychmiast do półfinału.

Pochodząca ze Swindon Fayth ifil przyznała w programie, że ma problemy w szkole z powodu negatywnego nastawienia jej rówieśników. Z problemami pomogli uporać jej się rodzice, którzy również zachęcili Ifil do zgłoszenia się do programu.

W nowej edycji "Mam talent" 12-latka wykonała piosenkę Tiny Turner "Proud Mary" i natychmiast sprawiła, ze pokochała ją publiczność oraz jurorzy, którzy nagrodzili uczestniczkę owacjami na stojąco.

"Urodziłaś się, aby być gwiazdą" - komplementował dziewczynkę David Williams.

"Uwielbiam twoją osobowość. Mówiłaś o wsparciu od swoich rodziców, teraz widzisz jakie masz wsparcie od trzech tysięcy ludzi tutaj. A żeby być jeszcze bardziej wspierającym, zrobię to" - mówił Simon Cowell, po czym wcisnął złoty przycisk promujący uczestniczkę bezpośrednio do półfinału.

