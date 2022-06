Kristen Cruz ma 19 lat i przyjechała do "Mam talent" z Crawley w Teksasie. Jak sama stwierdziła na co dzień "zajmuje się śpiewaniem i przygotowaniem napojów".

"Starałam się o pracę w Home Depot (sieć supermarketów w USA - przyp. red.), ale zdałam sobie sprawę, że chcę śpiewać. Nie chcę nie wierzyć w siebie i nie spróbować. Chcę inspirować ludzi. Pokazać im, że nie muszą być nikim innym. Nie muszę spełniać standardów wytwórni" - mówiła.

Warto nadmienić, że Cruz nie jest osobą całkiem anonimową. Cieszy się sporą popularnością na TikToku, gdzie jej kanał - gdzie, jak sama stwierdziła, śpiewa oraz miesza drinki - śledzi 2,2 mln obserwujących.



Potężny głos 19-latki przykuł uwagę jury

19-latka do wykonania wybrała utwór "I See Red" zespołu Everybody Loves An Outlaw. Swoim bardzo mocnym głosem zaskoczyła skład jurorski.

"Nieprawdopodobne. To naprawdę twój głos?" - pytał Simon Cowell. "Otwierasz usta i dajesz czadu" - dodał Howie Mandel.

"Chcę mieć taki głos. Kocham w tobie wszystko. Dla mnie już jesteś gwiazdą. Masz prawdziwy dar" - komentowała Heidi Klum.

"W momencie, gdy zaczęłaś śpiewać, stałaś się bardzo pewna siebie. To było nieoczekiwane i seksowne!" - komplementowała ją Sofia Vergara. "Mam tu wielu wokalistów zbyt pewnych siebie i są straszni. A potem pojawiłaś się ty. Nie jesteś kimś, kto dopiero zaczął. Twoja barwa, skala, masz też świetny gust, bo to był świetny dobór piosenki" - podsumował Cowell.



Pomyłka jurorów w "Mam talent"? "Zasługiwała na więcej"

Wokalistka otrzymała cztery razy "Tak" i przeszła do kolejnego etapu. Jej występ w ciągu niecałej doby obejrzano ponad 700 tys. razy. Widzowie jednak nie kryli swojego oburzenia, gdyż są przekonani, że uczestniczka zasługiwała nawet na złoty przycisk.

"Zasłużyła na złoty przycisk, czy inni tak nie sądzą? Niesamowity głos i wspaniała kontrola nad nim" - komentował jeden z internautów.

"Występ godny złotego przycisku", "Jestem zdumiony, że nie dostała złotego przycisku", "Złoty przycisk jej się po prostu należał", "Zgadzam się ze wszystkim, należał jej się złoty przycisk" - komentowali inni widzowie.