Niesamowita 9-latka w "Mam talent". Pobiła rekord programu!

9-letnia Victory Brinker ustanowiła nowy rekord amerykańskiego "Mam talent". Wokalistka została najmłodszą uczestniczką w historii, która otrzymała złoty przycisk. Jak do tego doszło?

Victory Brinker otrzymała Złoty Przycisk od wszystkich jurorów /NBC /Getty Images

Reklama

Victory Brinker pochodzi z Pensylwanii. Matka dziewczynki przyznała, że jej córka śpiewa niemal cały dniami, a jej wielkim marzeniem był występ przed jurorami "Mam talent".

Reklama

Dziewczynka przed występem zestresowała się tak mocno, że nie wiedziała co powiedzieć na scenie. "Jestem podekscytowana i zdenerwowana" - stwierdziła .

Stresy 9-latki minął całkowicie, gdy zaczęła śpiewać. Uczestniczka wybrała utwór "Walc Julii" z opery "Romeo i Julia" i sprawiła, że to jurorzy nie wiedzieli, co mają powiedzieć.



Wideo Golden Buzzer: 9-Year-Old Victory Brinker Makes AGT HISTORY! - America's Got Talent 2021

W międzyczasie obok 9-latki wylądował też zbłąkany gołąb, który wcześniej podczas castingu latał pod dachem budynku, w którym nagrywano program. "To niesamowite. To jasny znak" - stwierdziła Heidi Klum.

"Nie spodziewałem się tego. Byłaś niczym anioł. Uwielbiam twój występ" - mówił Howie Mandel. "Masz piękny głos. To było niesamowite i ty jesteś niesamowita" - wtórowała mu Klum. "Masz potężny głos jak na swój wiek, to było niezwykłe" - przyznała natomiast Sofia Vergara.



"Jesteś bardzo dzielna, że przyszłaś tu zaśpiewać przed nami" - dodał Simon Cowell, po czym zawołał prowadzącego program Terry'ego Crewsa i zaczął naradzać się z nim i innymi jurorami.

"Nie damy ci dziś 'TAK'. Damy ci coś, czego nie dostał nikt wcześniej w tym programie. Wszyscy wręczymy ci coś specjalnego" - powiedział. Po czym, jurorzy wspólnie przycisnęli Złoty Przycisk.

Victory Brinker tym samym stała się najmłodszą uczestniczką w historii, która otrzymała tego typu wyróżnienie. Jej występ w ciągu zaledwie kilku godzin obejrzano prawie dwa miliony razy.

"Sceny jak z Disneya. Gołąb, którzy przyleciał ją oglądać. Wszyscy jurorzy przycisnęli przycisk. I do tego to najmłodsza uczestniczka, która go kiedykolwiek otrzymała" - pisał jeden z internautów.