Nicole Scherzinger jurorką australijskiego "Mam talent"

Niedługo trwał rozbrat Nicole Scherzinger z telewizją. Wokalistka potwierdziła, że będzie jedną z jurorek nowej edycji australijskiego "Mam talent".

Nicole Scherzinger dostała nową pracę /Hollywood To You/Star Max /Getty Images

W grudniu 2018 roku australijska stacja Seven Network potwierdziła, że po trzyletniej przerwie na antenę powróci australijska wersja programu "Mam talent".

Na początku maja 2019 roku producenci ujawnili skład jury talent show. Znaleźli się w nim: szef kuchni Manu Feidel, komik Shane Jacobson, aktorka teatralna Lucy Durack oraz wokalistka Nicole Scherzinger.

"To wspaniale móc oglądać każdego dnia ludzi, którzy wchodzą na scenę i pokazują swój talent. Ci uczestnicy mogą być twoimi sąsiadami lub nauczycielami w szkole - nie ma znaczenia kim jesteś, ale co sobą reprezentujesz " - stwierdziła w oświadczeniu wokalistka.

Scherzinger dodała, że nie może doczekać się momentu, aż stanie się "głosem zachęty", który będzie mógł pomóc uczestnikom stać się lepszą wersją samych siebie.



40-letnia gwiazda wraca do telewizji po rocznej przerwie, po tym, jak nie przedłużono z nią kontraktu w brytyjskiej edycji "X Factora".

"Jeśli nie wrócę do programu, to nie dlatego, że go nie lubię, a dlatego że przede wszystkim jestem piosenkarką. Każdy artysta musi mieć czas na refleksję" - mówiła o swoim odejściu z telewizji.

Gwiazda karierę zaczynała w girlsbandzie The Pussycat Dolls, który działał w latach 2003 - 2010. Następnie Scherzinger rozpoczęła działalność solową i do tej pory wydała dwie płyty - "Killer Love" (2011) i "Big Fat Lie" (2014).

Na razie nieznana jest data ponownej emisji programu.



