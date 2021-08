Nathan Barnatt (jego filmy na Youtube zdobywają miliony wyświetleń) podczas castingu do programu pojawił się jako stworzona przez siebie postać Keitha Apicary’ego. Wcześniej mogliśmy zobaczyć go w tej roli w teledyskach m.in. Flo Ridy, Kimberly Cole, Madeona i Robina Schulza.

Komik przed jurorami zaprezentował kilka układów tanecznych, z których znany jest w sieci i zrobił na nich ogromne wrażenie. Na końcu natomiast zasymulował upadek ze sceny, co natomiast przeraziło wszystkich zebranych.

Keith, czyli Nathan, ostatecznie awansował do kolejnego etapu zgarniając cztery razy "TAK". Materiał z pierwszego występu obejrzano prawie 6,5 miliona razy.



Keith Apicary Surprises America With Unforgettable Dance Moves - America's Got Talent 2021

Keith Apicary tańczy, juror ma dość

W ćwierćfinale komik przygotował kolejny chaotyczny występ w rytm własnego utworu "No Kiss You". Gwiazdor najpierw umieścił głowę w gilotynie, następnie się z niej wyswobodził, pokazał kilka tanecznych ruchów, z których jest znany (w pewnym momencie upadając), a swoje popisy skończył na stole jurorów.

Przerwania występu domagał się Simon Cowell. Łowca talentów był też jednym, który wprost stwierdził, że cały wizerunek Ketha nie za bardzo przypadł mu do gustu.

Wideo