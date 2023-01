The Bello Sisters to pochodzące z włoskiej Werony siostry-akrobatki, które dały się poznać całemu światu dzięki występowi w 15. sezonie amerykańskiego " . Ostatecznie uczestniczki dotarły do finału programu i niewiele brakło, a znalazłyby się w najlepszej piątce show.

The Bello Sister wracają do "Mam talent"

Uczestniczki przyznały, że ich szanse na sukces poprzednim razem zniweczyła pandemia, gdyż ich występ został puszczony z odtworzenia, co zabiło jego magię. "Dlatego tutaj wróciłyśmy. Nie przestałyśmy ćwiczyć, próbowałyśmy też rzeczy, których do tej pory nie robiłyśmy" - przyznała jedna z akrobatek.



Reklama

Następnie trio pokazało niezwykły pokaz swoich umiejętności i tego, ile ciało każdej z nich potrafi wytrzymać. W pewnym momencie jedna z akrobatek wygięła nogę w taki sposób, że Howie Mandel aż złapał się za głowę.

Po zakończonym pokazie Mandel i Heidi Klum byli zachwyceni tym, co zobaczyli.

Mrożący krew w żyłach występ w "Mam talent". Co przykuło uwagę Simona Cowella?

"To występ, którego człowiek nie chce przestać oglądać. Macie piękno i siłę, uwielbiam was" - komentowała jurorka. "To było tak przerażające, że chciałem odwrócić swoją głowę. Twoje kolano wygięło się w niebezpieczny sposób" - dodał Mandel.



Zdjęcie The Bello Sisters / Trae Patton/NBC/NBCU Photo Bank / Getty Images

Simon Cowell również docenił uczestniczki, jednak zanim to zrobił, przerwał swoją wypowiedź, aby popatrzeć na siebie w dużym ekranie. "Boże, ale jestem przystojny" - wypalił, a jego koledzy z jury byli zaskoczeni tym, co powiedział.

"Czy ty rozproszyłeś się własną twarzą na ekranie? Panie, poczekajcie chwilę i zrelaksujcie się, bo Simon musi napawać się samym sobą" - kpił Mandel. Cowell w końcu skupił się na występie i przyznał, że otarł się on o perfekcję.

The Bello Sisters awansowały do finału dzięki głosom widzów. Ich występ obejrzano ponad pół miliona razy na Youtube.