19-letnia wokalistka pojawiła się na scenie w pełnym kostiumie wróżki, a jurorzy na pierwszy rzut oka spodziewali się żenującego występu. Wyraźnie zestresowana i pobudzona Zelda zadawała pytania zdezorientowanemu Simonowi Cowellowi, który stwierdził jedynie, że jej wygląd jest "interesujący".

Tymczasem uczestniczka zaprezentowała jeszcze okarynę - instrument, na którym gra podczas występów. Cowell dosłownie przewracał oczami na widok i dźwięk instrumentu, który zdaniem jurorów "wygląda jak ziemniak".

Po chwili rozpoczęła swój performance wykonując "Colors of The Wind" z filmu "Pocahontas". Gdy tylko otworzyła usta żarty musiały ustąpić podziwowi wobec jej talentu. Zobacz występ!

Wideo Freckled Zelda Enchants The Judges With "Colors of The Wind" | AGT 2022

Śmiali się z politowaniem, a później... zbierali szczęki z podłogi!

Wszyscy jurorzy - na czele z najsurowszym zwykle Simonem - byli zgodni. Juror wyznał: "Kiedy wyszłaś, pomyślałem, 'wow, to naprawdę będzie straszne', a tak serio masz naprawdę świetny głos". Zelda wyznała, że na zawsze pozostanie "stuprocentową wróżką" i nie ma zamiaru zmieniać stroju i udawać kogoś, kim nie jest. Wokalistka usłyszała cztery razy "tak", ale wcześniej zwróciła się do niej m.in. Heidi Klum.

"'America's Got Talent' to show o różnorodności i nie wszyscy musimy być tacy sami. Ostatnio mamy tu kilka naprawdę różnorodnych talentów, od libańskiej grupy tańca brzucha po trio czarnoskórych śpiewających country. Ta lista może teraz obejmować również muzyczne wróżki, a my to popieramy" - powiedziała do wzruszonej Zeldy.

Freckled Zelda (Piegowata Zelda) jest znana użytkownikom TikToka - ma tam miliony fanów, właśnie za sprawą swojego niespotykanego wizerunku. Od razu po emisji odcinka pojawiły się komentarze wspierające wyjątkowość i odmienność jej zewnętrznego wyglądu. "Uwielbiam to, jak bardzo jest inna. Nie dała się podpuścić, kiedy zachowywali się tak, jakby była dziwna i kiedy powiedziała, że nigdy się nie zmieni, że zawsze będzie wróżką. Uwielbiam jej pewność siebie! Ludzie będą cię wspierać tylko wtedy, gdy wiesz, za czym się opowiadasz".

