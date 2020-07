Mistrzowie gry na harmonijce w "Mam talent". Jurorzy byli oczarowani

Bracia Gage zaskoczyli jurorów amerykańskiego "Mam talent" swoją grą na harmonijce. Jak im poszło i jak zostali ocenieni?

Bracia Gage zaskoczyli jurorów /Justin Lubin/NBC/NBCU Photo Bank /Getty Images

"Gdy widzę harmonijkę, wyobrażam sobie 70-letniego kolesia, który gra przed swoim domem" - stwierdził za kulisami prowadzący amerykańskiego "Mam talent", Terry Crews.

Bracia Gage mają natomiast odpowiednio - 15 (Brody) i 17 lat (Alex). Na tym nietypowym i nieco zapomnianym instrumencie grają od dziecka. "Zaczęliśmy grać na harmonijce, gdy mieliśmy po pięć lat" - podkreślali.

"Pochodzimy z Topangi, gdzie co roku organizowany jest konkurs młodych talentów. Tam daliśmy nasz pierwszy występ. Jeden z nas grał na gitarze i śpiewał, drugi grał na harmonijce" - opowiadali do kamery.

Nastolatkowie stwierdzili, że mają kilkaset sztuk wspomnianego instrumentu i zawsze przynajmniej jedną harmonijkę przy sobie. "To część mnie" - mówił jeden z braci.



Wideo Brothers Gage Surprise the Judges With Amazing Harmonica Performance - America's Got Talent 2020

W trakcie przedstawiania się jurorom, członkowie duetu tłumaczyli, że grają na wielu instrumentach (gitara, bas, klawisze) oraz potrafią śpiewać, ale tym razem chcieli pokazać coś innego. Do swojego talentu musieli nieco przekonywać powątpiewający skład sędziowski.

Bracia Gage zagrali własny utwór, również przez nich wyprodukowany i szybko sprawili, ze jury zmieniło o nich zdanie.

Sofia Vergara nagrodziła uczestników owacjami na stojąco. "Gdy przyszliście tutaj z harmonijkami, miałam sporo obaw, ale przekonaliście mnie. Wasza gra była piękna" - mówiła.

"To było naprawdę niesamowite, a współczynnik sympatii do was jest gigantyczny. Uwielbiam to" - dodał Simon Cowell.

"Do dziś uważałam harmonijkę za jeden z najbardziej irytujących instrumentów. Ale zrobiliście tutaj dobry show i myślę, że pokazaliście nam dopiero niewiele" - komplementował Howie Mandel.

Bracia bezproblemowo awansowali do kolejnego etapu. Ich występ w ciągu dwóch dni obejrzano ponad 800 tys. razy.