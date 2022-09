Występ tanecznej grupy Mayyas w półfinale trwającej 17. edycji "America's Got Talent" oczarował wszystkich trenerów, widzów i internautów. Zdaniem komentujących awans ekipy rodem z Libanu do finału show jest niemal przesądzony, a tam będzie zaliczana do grona faworytów.

"Prawdziwa sztuka, zasługują na zwycięstwo", "Ameryko, zagłosuj mądrze, nawet trenerzy patrzyli jak zahipnotyzowani", "Absolutnie niesamowite, poziom synchronizacji i artystycznej kreatywności jest zdumiewający" - komentują internauci, a to tylko wycinek spośród tysięcy wpisów.

Taneczny zespół miejsce w półfinale programu otrzymał dzięki Sofii Vergarze, która przyznała mu Złoty Przycisk na castingu.

"Nie chcę nic komentować, gdybym tylko mogła, to bym im dała od razu kolejny Złoty Przycisk" - powiedziała zachwycona Sofia Vergara.

"To we wszystkich aspektach dla mnie jest najlepszy moment, który widziałem w 'AGT'" - dodał Howie Mandel.

Wszyscy czterej trenerzy oklaskiwali tancerzy na stojąco. Wymowne słowa padły z ust Simona Cowella.

"Każdy z nas tutaj będzie pamiętał ten moment, bo to nie tylko zmieni wasze życia. To zabrzmi bardzo dramatycznie - to jest występ, który zmieni świat. Szacunek" - podkreślił Cowell.

Mayyas w finale "Mam talent" USA? Konkurenci Sary James

Grupa Mayyas w 2019 r. wystąpiła w arabskiej odsłonie "Mam talent" - tancerze wygrali szóstą edycję. W tym samym roku trupa wzięła udział w programie "Britain's Got Talent: The Championship". Ekipa składająca się z dziewczyn jest pierwszym niemuzycznym wykonawcą ze Złotym Przyciskiem od Sofii Vergary i jednocześnie pierwszą w pełni kobiecą ekipą ze Złotym Przyciskiem w historii "America's Got Talent".

Finał "Mam talent". Kto wystąpi?

Oprócz 14-letniej Sary James i magika Yu Hojina z Korei Południowej w finale "Mam talent" zobaczymy również: saksofonistę Avery'ego Dixona, muzyka country Drake'a Miligana, trio Chapel Hart, magika Nicolasa RIBSA oraz czterech uczestników, którzy zostaną wyłonieni z kolejnych dwóch półfinałów. Wyniki przedostatniego półfinału zostaną ogłoszone w nocy z środy na czwartek polskiego czasu.