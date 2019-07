Marcin Patrzałek wygra amerykański "Mam talent"? Polak nadal w grze! [WIDEO]

Gitarzysta Marcin Patrzałek awansował do ćwierćfinału amerykańskiej edycji "Mam talent". Muzyk oczarował jurorów, a ci stwierdzili, że Polak jest jednym z faworytów do zwycięstwa całego programu.

Marcin Patrzałek awansował do TOP 36 amerykańskiego "Mam talent" /Trae Patton/NBC/NBCU Photo Bank /Getty Images

Marcin Patrzałek to pochodzący z Kielc gitarzysta, którego polska publiczność poznała w programie "Must Be The Music".

W piątej edycji, jako 12-letni chłopiec, na castingu oczarował umiejętnościami Adama Sztabę, ale nie dostał się wówczas do dalszego etapu. Do muzycznego show Polsatu powrócił dwa lata później i w dziewiątej odsłonie był już najlepszy, wygrywając program jako najmłodszy laureat.



W 2018 roku Patrzałek pojawił się w piątej edycji włoskiego talent show "Tu Si Que Vales". Jego umiejętności podbiły serca jurorów i włoskich widzów, którzy zdecydowali, że to właśnie 18-latek z Polski zdobył główną nagrodę 100 tys. euro.

W czerwcu 2019 roku Patrzałka można było oglądać w 14. edycji amerykańskiego "Mam talent". Gitarzysta przed jurorami zaprezentował kombinację V Symfonii Beethovena i utworu "Toxicity" System of a Down.

Muzyk szybko zdobył zainteresowanie jurorów, którzy byli pod wrażeniem jego gry. Patrzałek usłyszał cztery raz "Tak" i awansował do kolejnego etapu.



"Niesamowite, to było niesamowite. Wiem jakie to jest trudne, ponieważ sam próbowałem nauczyć się gry na gitarze, kiedy byłem mniej więcej w twoim wieku. 99 proc. ludzi, którzy pojawiają się na scenie z gitarą nie potrafią na niej grać. Ty zademonstrowałeś do czego ten instrument tak naprawdę został stworzony. To było niesamowite" - mówił Simon Cowell.

30 lipca Polak zaprezentował się przed jurorami podczas drugiego etapu przesłuchań. Oprócz niego w odcinku rywalizowało również 17 innych uczestników.

Patrzałek przed jurorami po raz kolejny zaprezentował się z świetnej strony, za swój występ otrzymując owacje na stojąco.

"Gwiazda rocka" - stwierdziła krótko Gabrielle Union.



"Wywołałeś naszą reakcję beż żadnej otoczki wokół siebie. Jesteś tylko ty, gitara i kilka kabli. To pokazuje nam, jak ogromny masz talent. Nie ma wątpliwości. Jesteś jednym z lepszych muzyków, których słyszałem" - komplementował Cowell.

"Jesteś wirtuozem, jesteś artystą, jesteś geniuszem" - chwaliła Polaka aktorka Ellie Kemper ("The Office", "Unbreakable Kimmy Schmidt"), która w odcinku pełnia funkcję jurora specjalnego.

"Myślę, że masz szansę wygrać cały program" - podsumowała występ Julianne Hough.

Ostatecznie Patrzałkowi udało się awansować do ćwierćfinałów. Na razie nie wiadomo, kiedy zobaczymy następny odcinek z jego udziałem.

