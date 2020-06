"Mam talent": Wzruszający występ. Olimpijka Shevon Nieto zaśpiewała dla sparaliżowanego męża

W 15. sezonie amerykańskiego "Mam talent" na scenie pojawiła się jamajska biegaczka Shevon Nieto. Gwiazda lekkoatletyki wzruszyła jurorów swoją historią oraz specjalną piosenką.

Shevon Nieto wystąpiła w "Mam talent" /Leon Bennett/WireImage /Getty Images

Pochodząca z Jamajki Shevon Nieto (znana lepiej jako Shevon Stoddart) jest utytułowaną płotkarką. Dwukrotnie reprezentowała swój kraj na igrzyskach olimpijskich. Najpierw w 2004 roku w Atenach, a cztery lata później w Pekinie.

W 2016 roku kobieta przeżyła osobistą tragedię. Jej mąż - skoczek wzwyż Jamie Nieto - poślizgnął się w trakcie zawodów i z impetem uderzył głową o ziemię. Wypadek doprowadził sportowca do paraliżu jego ciała od pasa w dół.

Ta decyzja sprawiła, że Stoddart zakończyła karierę sportową i zajęła się opieką swojego partnera. Ukojenie znalazła również w muzyce. Jamajka zaczęła śpiewać, a próbkę talentu zaprezentowała amerykańskim show.

Wideo Two-Time Olympic Runner Shevon Nieto Sings An Emotional Original - America's Got Talent 2020

W trakcie swojego występu wykonała autorską piosenką zadedykowaną mężowi pt. "Through The Good And Bad".

Wzruszeni jurorzy nie mieli wątpliwości. Była gwiazda sportu z czterema "TAK" przeszła do kolejnego etapu. Jej występ w sieci zobaczono już ponad 2,2 miliona razy.