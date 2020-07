"Mam talent": W domu jurorów podczas epidemii

Amerykańska edycja "Mam talent" z powodu epidemii koronawirusa była zmuszona zrealizować z domów jurorów. Właśnie dzięki temu widzowie dowiedzieli się, jak mieszkają gwiazdy programu oraz czyje zdjęcie obok fotografii rodzinnych trzyma Heidi Klum.

Ostatnie odcinki castingowe "Mam talent" w tym roku kręcone były na przełomie lutego i marca. To wtedy właśnie w USA zaczynała się epidemia koronawirusa.

Pod koniec nagrań w składzie jurorskim zabrakło Heidi Klum, u której (oraz u jej męża Toma Kaulitza) podejrzewano zakażenie koronawirusem. Ostatecznie ich testy wyszły negatywnie.

Z powodu coraz poważniejszej sytuacji w Stanach Zjednoczonych, produkcja programu najpierw zdecydowała się na nagrywania odcinków bez publiczności, aż w końcu, ostatnie występy castingowe postanowiono nagrać już w domach jurorów.



The Show Must Go Online After AGT Live Auditions Were Cut Short - America's Got Talent 2020

Na jednym z nagrań wrzuconym na kanał programu Sofia Vergara zwraca uwagę na zaskakujący szczegół w domu Heidi Klum, który okazało się być zdjęcie Simona Cowella.

Modelka szybko wyjaśniła, że fotografię podarował jej sam juror i wywołuje ona konsternacje wśród wszystkich, którzy widzą jego podobiznę obok zdjęć jej rodziny.



Wideo