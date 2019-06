"Mam talent": Tyler Butler-Figueroa ze Złotym Przyciskiem. 11-latek zachwycił widzów [WIDEO]

11-letni skrzypek Tyler Butler-Figueroa w amerykańskim "Mam talent" wywołał łzy wzruszenia wśród jury i widzów. Chłopiec awansował bezpośrednio do finału dzięki Złotemu Przyciskowi, który wcisnął Simon Cowell.

Tyler Butler-Figueroa w amerykańskim "Mam talent" /Trae Patton/NBC/NBCU Photo Bank /Getty Images

Kiedy 11-letni Tyler Butler-Figueroa pojawił się na scenie amerykańskiego "Mam talent" zgromadzeni widzowie już mogli przeczuwać, że za kilka minut wydarzy się coś wyjątkowego.

Chłopiec brawurowo wykonał na skrzypcach utwór "Stronger" Kelly Clarkson, laureatki drugiej edycji "American Idol".



Wcześniej opowiedział jurorom i widzów swoją historię, ujawniając, co skłoniło go do sięgnięcia po ten właśnie instrument. Okazało się, że Tyler nie radził sobie z prześladowaniem, jakiego doświadczał w szkole. Jego koledzy nie do końca potrafili zaakceptować jego odmienności wynikającej z okrutnej choroby, z jaką zmagał się chłopiec.

Wideo Golden Buzzer: Tyler Butler-Figueroa Earns Simon Cowell's Support - America's Got Talent 2019

Kilka lat temu zachorował bowiem na raka i konieczna była chemioterapia. Tyler nie załamał się jednak i postanowił się skupić właśnie na nauce gry na skrzypcach.

"Kiedy gram, łatwiej mi zapomnieć o złych rzeczach. Nie chciałem być dzieciakiem z rakiem, dlatego zostałem dzieciakiem, który gra na skrzypcach" - mówił Tyler.

Tuż po jego występie jury nie potrafiło ukryć swoich emocji; były owacje na stojąco i łzy wzruszenia, a przewodniczący - Simon Cowell - postanowił nawet w odpowiedni sposób uhonorować stojącego przed nimi chłopca, wciskając Złoty Przycisk.

"Jestem z siebie bardzo dumny i szczęśliwy" - cieszył się 11-latek.

Wideo z występem chłopca ma już ponad 17,3 mln odsłon.



W 14. sezonie amerykańskiego "Mam talent" uczestników oceniają Simon Cowell, Howie Mandel, Gabrielle Union i Julianne Hough. Prowadzącym jest Terry Crews.