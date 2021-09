"Mam Talent": Tory Vagasy z owacjami na stojąco! "Powinna śpiewać na Broadwayu"

Tory Vagasy pojawiła się na scenie "America's Got Talent" w długiej sukni do ziemi. Już samym wyglądem wzbudziła zachwyt jury i publiczności.

Wykonała przebój "Can You Feel The Love Tonight" z repertuaru Eltona Johna. Simon Cowell, Heidi Klum, Sofia Vergara oraz Howie Mandel nie mogli wyjść z podziwu.



Występ zachwycił również publiczność. Zaraz po ostatnich taktach piosenki przez aulę przeszła prawdziwa fala entuzjazmu. Zarówno widzowie, jak i Heidi Klum i Sofia Vergara poderwali się z krzeseł, by na stojąco złożyć wokalistce wyrazy uznania.



Docenili ją również internauci. "Ona powinna śpiewać na Broadwayu", "Musi śpiewać piosenkę w kolejnym dużym filmie Disneya", "Jej głos jest tak krystalicznie czysty i piękny. Niesamowity występ" - takie opinie można przeczytać pod nagraniem.



Przypomnijmy, że utwór Eltona Johna "Can You Feel The Love Tonight" znalazł się w kultowej produkcji "Król Lew" z 1994 roku, na której wychowało się już niejedno pokolenie.



Utwór nagrodzono Oscarem w kategorii "Najlepsza oryginalna piosenka filmowa", otrzymał również Nagrodę Grammy w kategorii "Best Male Pop Vocal Performance".