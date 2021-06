"Mam talent": Śmiertelnie chora uczestniczka wzruszyła Simona Cowella [WIDEO]

Jane Marczewski – 30-letnia wokalistka, która walczy z rakiem – wzruszyła jurorów "Mam talent". Simon Cowell po jej występie był tak mocno poruszony, że postanowił użyć Złotego Przycisku.

Jane Marczewski ma 30 lat i pochodzi z Ohio. Uczestnika "Mam talent" i wokalistka działa pod pseudonimem Nightbirde. Przed jury i publicznością wykonała własny utwór "It's Okay". Kilka chwil wcześniej zdobyła się jednak na wyznanie, które wstrząsnęło jurorami.

"To historia o ostatnim roku mojego życia" - mówiła. Zapytana przez Howiego Mandela, czym zajmuje się w życiu, przyznała, że w ostatnim czasie głównie walką z rakiem.

"Czy możesz powiedzieć nam, jak czujesz się obecnie" - dopytywał Simon Cowell. "Ostatni raz, gdy sprawdzałam, miałam nowotwór w płucach, kręgosłupie i wątrobie" - przyznała szczerze wokalistka, czym zszokowała jurorów, a przede wszystkim wspomnianego Cowella.



Wideo Golden Buzzer: Nightbirde's Original Song Makes Simon Cowell Emotional - America's Got Talent 2021

Po występie uczestniczki dowiedzieliśmy się, że lekarze dają jej dwa procent szans na powrót do zdrowia. "Dwa procent to nie zero. Dwa procent to coś i chciałabym, aby ludzie o tym wiedzieli" - mówiła.

Wykonanie jej piosenki "It’s Okay" zachwyciło jurorów, którzy nie ukrywali wzruszenia.

"To było potężne i wzruszające. Jesteś niesamowita" - przyznała Sofia Vergara. "Miałam ciarki. Twój głos jest tak piękny, to było cudowne" - dodała Heidi Klum.

"To było oszałamiające" - mówił Cowell, który z trudem dobierał słowa do całej sytuacji. Chwilę później łowca talentów zdecydował się wcisnąć Złoty Przycisk i awansować uczestniczkę prosto do finałowych odcinków.



Występ 30-latki zrobił również ogromne wrażenie na widzach. W ciągu kilku godzin od publikacji nagranie zdobyło prawie 1,5 miliona wyświetleń.

"Co za kobieta. Jej pozytywne nastawienie do świata jest niesamowite. I ten oryginalny głos. Trzymam za nią kciuki" - napisał jeden z internautów.