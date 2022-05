Pod koniec maja w brytyjskiej telewizji ITV wyemitowano półfinałowy odcinek tamtejszego "Mam talent". Jednym z walczących o finał uczestników był magik Wtiches.

Mężczyzna prezentuje swoja magiczne sztuczki w mrocznej, pełnej grozy atmosferze. Jest też ubrany w specjalny kostium. Podczas jego występu jurorzy zostali poproszeni o ujawnienie tego, co ich przeraża. "Witches ma moc wyczarowania twojego najgłębszego i najmroczniejszego strachu" - zapowiedział.

Każdy z jurorów sięgnął po kartkę, gdzie były wypisane rzeczy, które ich przerażają. Amanda Holden wyciągnęła kawałek papieru, na którym napisane było słowo "szczury".

"Nie ma tu szczurów, prawda? Czy tu jest jakiś szczur?" - nerwowo pytała Holden. Ostatecznie włożyła rękę do pudła, z którym przyszedł magik.



Wideo