Występ tanecznej grupy Mayyas w finale trwającej 17. edycji "America's Got Talent" oczarował wszystkich trenerów, widzów i internautów. Dziewczęca ekipa z Libanu niemal od początku zaliczana była do grona faworytów.

Przypomnijmy, że zespół miejsce w półfinale programu otrzymał dzięki Sofii Vergarze, która przyznała mu Złoty Przycisk na castingu.

"Nie chcę nic komentować, gdybym tylko mogła, to bym im dała od razu kolejny Złoty Przycisk" - powiedziała zachwycona Sofia Vergara po półfinałowym występie.

Wideo Mayyas Stuns The Judges With an Unbelievable Performance | AGT Finals 2022

W komentarzach zaroiło się również od głosów zachwyconych widzów.

"To występ światowej klasy", "Zasługują na swój własny show w Vegas", "Czysta sztuka", "To definicja talentu" - czytamy, a komentujący zwracają uwagę na symbolikę występu nawiązującą do flagi Libanu oraz złożonej sytuacji religijno-społecznej tego kraju.



Wideo The Mayyas Are JUST UNBELIEVABLE On The America's Got Talent Finale!

Na oficjalnym kanale "America's Got Talent" największą popularnością cieszy się występ Sary James. 14-latka z Polski zaśpiewała przebój Kate Bush "Running Up That Hill", a po 10 godzinach od publikacji wideo z jej udziałem ma ponad 670 tys. odsłon i ponad tysiąc komentarzy. Z naszą wokalistką konkurować mogą w zasadzie tylko Mayyas - nieco ponad 200 tys. odsłon i również tysiąc komentarzy. Tylko dwóch innych finalistów przekroczyło liczbę 100 tys. odtworzeń.

Nieco inaczej rozkładają się liczby na youtubowym profilu Talent Recap, który publikuje komentarze trenerów - tutaj Mayyas zgarnęły nieco ponad 300 tys. odsłon, a Sara ma 200 tys. Inni uczestnicy mają tutaj po kilkanaście-kilkadziesiąt tys. odtworzeń.

Zbliżoną popularnością cieszą się też profile na Instagramie - Sara ma ponad 370 tys. fanów, a Mayyas ponad 330 tys.



Finał "Mam talent" w USA. Kim są tancerki z Mayyas?

Grupa Mayyas w 2019 r. wystąpiła w arabskiej odsłonie "Mam talent" - tancerki wygrały szóstą edycję. W tym samym roku trupa wzięła udział w programie "Britain's Got Talent: The Championship". Ekipa składająca się z dziewczyn jest pierwszym niemuzycznym wykonawcą ze Złotym Przyciskiem od Sofii Vergary i jednocześnie pierwszą w pełni kobiecą ekipą ze Złotym Przyciskiem w historii "America's Got Talent".

Finał "America's Got Talent". Kiedy poznamy wyniki?

W finale 17. edycji poza Mayyas i 14-letnią Sarą James z Polski wystąpili także saksofonista Avery Dixon, muzyk country Drake Miligan, trio Chapel Hart, magik Nicolas RIBS z Francji, Celia Muñoz (36-letnia wokalistka z Hiszpanii), Kristy Sellars (36-letnia tancerka na rurze z Australii), Metaphysic (belgijsko-australijski duet wykorzystujący sztuczną inteligencję), Mike E. Winfield (standuper) i Yu Hojin (29-letni magik z Korei Południowej).

Wyniki i zwycięzcę amerykańskiej edycji "Mam Talent" poznamy dzień po finale, czyli 14 września (w nocy z 14 na 15 września czasu polskiego).

Nagrodą dla laureata jest milion dolarów oraz występ na scenach Las Vegas Strip.