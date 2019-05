"Mam talent": Niepełnosprawny Kodi Lee podbił serca milionów [WIDEO]

Pod koniec maja w Stanach Zjednoczonych wystartowała 14. edycja "Mam talent". Podczas pierwszego odcinka widzowie mogli zobaczyć niezwykły występ niepełnosprawnego Kodiego Lee.

Kodi Lee zachwycił jurorów "Mam talent" / Youtube /

Kodi Lee to 22-letni niewidomy pianista z autyzmem. Na scenie uczestnikowi towarzyszyła jego matka, Tina Lee.

Reklama

"Gdy był jeszcze mały, odkryliśmy, że kocha muzykę. Dzięki niej i występowaniu nauczył się jakoś radzić w świecie. Bo gdy jesteś autystyczny, naprawdę ciężko jest robić to, co robią inni ludzie. Tak naprawdę muzyka ocaliła mu życie" - stwierdziła.

Po krótkim przedstawieniu się, Lee zasiadł do pianina i wykonał utwór "A Song For You" Dona Hathawaya.

Spektakularny występ zakończyły owacje składu sędziowskiego i widowni. Jurorka Julianne Hough nie mogła natomiast powstrzymać łez.



Wideo Golden Buzzer: Kodi Lee Wows You With A Historical Music Moment! - America's Got Talent 2019

"Jesteś wielką inspiracją i wielkim talentem. To było niesamowite" - mówił zachwycony Howie Mandel. "To było niezwykłe. Zapamiętam ten moment do końca mojego życia" - stwierdził Simon Cowell.

Gabrielle Union postanowiła natomiast nagrodzić uczestnika złotym przyciskiem, który pozwolił awansować mu natychmiast do finałowych odcinków.

Występ oczarował również internautów. W dwa dni nagranie zdobyło ponad 10 milionów wyświetleń.



Przypomnijmy, że przed startem 14. edycji doszło do zmian w składzie jury. Wspomniane Hough i Union zastąpiły Heidi Klum oraz Mel B.