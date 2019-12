"Mam talent: Mistrzowie": Duo Destiny w drugiej edycji talent show!

Na 6 stycznia 2020 r. zapowiedziano emisję pierwszego odcinka drugiego sezonu programu "America's Got Talent: The Champions", w którym pojawiają się finaliści i zwycięzcy krajowych edycji "Mam talent". Nie obejdzie się też bez polskiego epizodu - nasz kraj reprezentować będzie para akrobatów Duo Destiny.

Pierwsze sezon programu "America's Got Talent: The Champions" ("Mam talent: Mistrzowie") wyemitowany został w styczniu 2019 roku. Pojawili się w nim m.in. Susan Boyle, Jackie Evancho, Paul Potts.

Zwycięzcą pierwszej edycji został magik Shin Lim, który w przeszłości wygrał 13. sezon amerykańskiego "Mam talent".

Druga seria talent show, która wystartuje już 6 stycznia, przyciągnęła 40 uczestników. Wśród nich znaleźli się też zwycięzcy 11. sezonu polskiego "Mam talent" - Duo Destiny.



