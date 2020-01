"Mam talent: Mistrzowie": Duo Destiny oczarowali jurorów

W trzecim odcinku drugiego sezonu programu "Mam talent: Mistrzowie", widzowie ze Stanów Zjednoczonych mogli zobaczyć występ polskiego duetu Duo Destiny. Para akrobatów oczarowała jurorów oraz widzów, dzięki czemu przeszła do kolejnego etapu.

Duo Destiny wystąpili w amerykańskim programie "Mam talent: Mistrzowie" /Artur Zawadzki / Reporter

Pierwsze sezon programu "America's Got Talent: The Champions" ("Mam talent: Mistrzowie") wyemitowany został w styczniu 2019 roku. Pojawili się w nim m.in. Susan Boyle, Jackie Evancho, Paul Potts.

Zwycięzcą pierwszej edycji został magik Shin Lim, który w przeszłości wygrał 13. sezon amerykańskiego "Mam talent".

Druga seria talent show, która wystartowała 6 stycznia i przyciągnęła 40 uczestników. Wśród nich znaleźli się też zwycięzcy polskiego "Mam talent" - Duo Destiny.

Para akrobatów swoim występem skutecznie przyciągnęła uwagę widzów oraz oczarowała jurorów programu. Ich popisy możecie zobaczyć poniżej:

Wideo Duo Destiny: Poland's Winners Bring ROMANTIC Acrobatic Act To @America's Got Talent Champions 2020

"To było perfekcyjne. Nie popełniliście żadnego błędu. Było seksownie, romantycznie i zapierało dech w piersiach" - mówiła Heidi Klum.

"Mimo że widziałam takie rzeczy wiele razy, to wasz występ był dla mnie świeży i inny. Wasza siła jest nie zwykła. Zrobiliście fantastyczną robotę. Jestem z was dumna" - komplementowała polski duet Alesha Dixon.

"Jesteście oszałamiający" - podsumował krótko Simon Cowell. Zachwycony był też Howie Mandel.



Widzowie również wysoko ocenili występ polskiego duetu, dzięki czemu awansował on do kolejnego etapu talent show.



Duo Destiny (Kinga Grześków i Gonzalo Roque) to zwycięzcy 11. edycji "Mam talent". Podczas castingów para otrzymała złoty przycisk. "W takich chwilach po prostu nie ma słów. Ja po prostu wstanę i uderzę w złoty przycisk" - oznajmiła Agnieszka Chylińska. Dla pary oznaczało to awans od razu do półfinału programu.

Akrobaci zachwycali jurorów na każdym etapie programu. "To była po prostu doskonałość, perfekcja" - mówił Agustin Egurrola. "Jestem porażona" - komentowała finałowy występ duetu Małgorzata Foremniak.