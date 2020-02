"Mam talent: Mistrzowie": Chwalone Duo Destiny pożegnało się z programem

W półfinale drugiego sezonu programu "Mam talent: Mistrzowie", widzowie ze Stanów Zjednoczonych mogli zobaczyć występ polskiego duetu Duo Destiny. Para akrobatów oczarowała jurorów oraz widzów, jednak tym razem to nie wystarczyło, aby awansować do finału.

Pierwsze sezon programu "America's Got Talent: The Champions" ("Mam talent: Mistrzowie") wyemitowany został w styczniu 2019 roku. Pojawili się w nim m.in. Susan Boyle, Jackie Evancho, Paul Potts.

Zwycięzcą pierwszej edycji został magik Shin Lim, który w przeszłości wygrał 13. sezon amerykańskiego "Mam talent".

Druga seria talent show, która wystartowała 6 stycznia i przyciągnęła 40 uczestników. Wśród nich znaleźli się też zwycięzcy polskiego "Mam talent" - Duo Destiny.

Para akrobatów swoim występem skutecznie przyciągnęła uwagę widzów oraz oczarowała jurorów programu. Ich popisy możecie zobaczyć poniżej:

"To było perfekcyjne. Nie popełniliście żadnego błędu. Było seksownie, romantycznie i zapierało dech w piersiach" - mówiła Heidi Klum.

"Mimo że widziałam takie rzeczy wiele razy, to wasz występ był dla mnie świeży i inny. Wasza siła jest nie zwykła. Zrobiliście fantastyczną robotę. Jestem z was dumna" - komplementowała polski duet Alesha Dixon.



Parze akrobatów udało się awansować do półfinału programu. Tam również postawili na spektakularną choreografię, która oczarowała publiczność i jurorów, którzy zgotowali duetowi owacje na stojąco.

"Musicie trafić do finałowej szóstki. Jesteście niesamowici" - stwierdziła Heidi Klum.

Jedynym niezadowolonym był Howie Mandel, który cały spektakl uznał za kopię tego, co zobaczył w poprzednim etapie.

"Według mnie zrobiliście jednak kilka nowych ruchów. To, co robicie, jest absolutnie niezwykłe" - chwaliła uczestników Alesha Dixon.

Ostatecznie, gdy przyszedł do moment głosowania, jurorzy postawili się po stronie innej pary akrobatów - Duo Transcend i to oni trafili do finałowych odcinków.

"To była niesamowita przygoda, dziękujemy za danie nam szansy" - czytamy na Instagramie Duo Destiny.



Duo Destiny (tworzą go Polka Kinga Grześków i Portugalczyk Gonzalo Roque) to zwycięzcy 11. edycji "Mam talent". Podczas castingów para otrzymała złoty przycisk. "W takich chwilach po prostu nie ma słów. Ja po prostu wstanę i uderzę w złoty przycisk" - oznajmiła Agnieszka Chylińska. Dla pary oznaczało to awans od razu do półfinału programu.

Akrobaci zachwycali jurorów na każdym etapie programu. "To była po prostu doskonałość, perfekcja" - mówił Agustin Egurrola. "Jestem porażona" - komentowała finałowy występ duetu Małgorzata Foremniak.