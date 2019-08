"Mam talent": Emanne Beasha ze złotym przyciskiem od Jaya Leno

10-letnia Emanne Beasha awansowała do finałowych odcinków 14. edycji "Mam talent", po tym jak złoty przycisk po jej występie wcisnął Jay Leno.

Pochodząca z Florydy 10-letnia Emanne Beasha podczas pierwszego etapu "Mam talent" wbiła jurorów w fotele swoim wykonaniem utworu "Nessun Dorma" i bezproblemowo awansowała do kolejnej fazy przesłuchań.

Podczas drugiego etapu, Beasha zaprezentowała utwór "Caruso" i ponownie zachwyciła jurorów i widownię.

"Widzimy na scenie ludzi, którzy denerwują się i nie spełniają oczekiwań, nie wychodzą przed szereg. A mają dwa razy więcej lat od ciebie. Potem zjawiasz się ty i pokazujesz, jak to powinno wyglądać" - chwalił dziewczynkę Howie Mandel.

Simon Cowell stwierdził, że 10-latka ma wielki dar, natomiast gość specjalny odcinka - Jay Leno - dodał, że był świadkiem czegoś niezwykle wyjątkowego.



