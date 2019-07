"Mam talent": Ansley Burns znów z przerwanym występem. Jak jej poszło?

Historia 12-letniej Ansley Burns w programie "Mam talent" zatoczyła koło. Uczestniczce znów przerwano występ, a młoda wokalistka ponownie musiała śpiewać bez wsparcia podkładu. Jak poszło jej tym razem?

Przypomnijmy, że 12-letnia Ansley Burns na castingu zaśpiewała piosenką Arethy Franklin "Think".

Gdy uczestniczka zaczęła śpiewać, pojawił się problem z podkładem muzycznym. Dziewczynka ewidentnie nie radziła sobie z dziwną linią melodyczną, a w to co słyszy, nie wierzył również Simon Cowell, który po chwili przerwał występ.

"Ansley, uważam, że ten podkład nie współpracował z tobą. To było coś okropnego. Nie możemy cię dobrze ocenić. Bardzo cię lubimy, ale to było fatalne" - powiedział, a uczestniczka i publiczność za jurorem nie ukrywała rozczarowania i zaskoczenia.

Juror zaproponował jednak rozwiązanie. Burns miała zaśpiewać a cappella i gdy to zrobiła, całkowicie się zrehabilitowała za wcześniejszą, nieudaną próbę. Po występie otrzymała owację na stojąco od widowni i jurorów. Ci oczywiście zaprosili dziewczynkę od następnego etapu.



