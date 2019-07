"Mam talent": 12-letni Luke Islam oczarował jurorów i zgarnął złoty przycisk

Występ 12-letniego Luke'a Islama w amerykańskim "Mam talent" podbija sieć. Młody wokalista zachwycił jurorów i awansował do finałowych odcinków.

12-letni Luke Islam został nagrodzony złotym przyciskiem /Trae Patton/NBC/NBCU Photo Bank /Getty Images

Luke Islam pochodzi z Nowego Jorku i ma 12 lat. Jak mówią jego rodzice, chłopiec śpiewa odkąd tylko nauczył się mówić i robi to niemal w każdy momencie swojego życia.

W wieku sześciu lat młody wokalista po raz pierwszy zobaczył musical na Broadwayu. Od tamtego czasu jego największym pragnieniem było wystąpić na jego deskach.

"Moim marzeniem jest zostać gwiazdą i trafić na Broadway" - powiedział przed jurorami, po czym zebrał burze oklasków od publiczności. "Myślę, że ten program pomoże dostać mi się tam, gdzie chcę" - dodał.

Islam przed jurorami zaprezentował piosenkę "She Used To Be Mine" z musicalu "Waitress", którą w przeszłości wykonywały Jessie Mueller oraz Sara Bareilles.



Wideo Luke Islam Receives Golden Buzzer From Favorite Judge, Julianne Hough! - America's Got Talent 2019

Po chwili członkowie jury z niedowierzaniem kręcili głowami, gdyż nie spodziewali, że chłopiec ukrywa w sobie tak ogromny talent.

"Powinieneś być z siebie niesamowicie dumny. Bo pozamiatałeś" - mówiła Gabrielle Union.

"Myślę, że widzieliśmy właśnie początek twojej drogi do spełnienia marzeń" - dodał Howie Mandel.

"Po pierwsze chciałam powiedzieć, że jestem niezwykle wdzięczna, że w ogóle spojrzałaś na mnie i mojego brata (Dereka - przyp. red.), mają taki głos i taką energię sceniczną. Masz wielki talent i dar. Masz w sobie coś specjalnego. Bóg dał ci prezent i wierzę, że nie zostaniesz jedynie gwiazdą i spełnisz swoje marzenia, ale jestem przekonana, że stanie się to szybko" - argumentowała Julianne Hough i następnie wcisnęła złoty przycisk, dzięki czemu Islam awansował bezpośrednio do odcinków finałowych.

Chłopiec po komplementach jurorów nie był w tanie powstrzymać łez. Gdy natomiast wciśnięto złoty przycisk, upadł z radości na podłogę.

Występ 12-latka stał się również absolutnym hitem sieci. W ciągu dwóch dni jego nagranie obejrzano ponad 9,2 miliona razy.