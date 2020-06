"Mam talent": 10-latka wykonała "Shallow" i zachwyciła publiczność

10-letnia Roberta Battaglia swoim wykonaniem utworu "Shallow" zaskoczyła jurorów i publiczność.

Roberta Battaglia zachwyciła swoim wykonaniem "Shallow" /Trae Patton/NBC/NBCU Photo Bank /Getty Images

Roberta Battaglia wystąpiła w amerykańskiej edycji "Mam Talent".

Młoda wokalistka zaśpiewała utwór "Shallow" - przebój Lady Gagi i Bradleya Coopera, za który w 2019 roku zdobyli Oscara.



Jej występ zachwycił widownię i jurorów. Otrzymała owacje na stojąco, co sprawiło, że 10-latka wybuchnęła płaczem. "To było niesamowite", "Co za dojrzały głos" - komentowali jurorzy.

W rozmowie dziewczynka przyznała, że czasem pada ofiarą prześladowania przez rówieśników.



"Wiesz co, zobaczmy kto odważy się prześladować cię po tym" - powiedziała jedna z jurorek, aktorka Sofia Vergara, po czym nacisnęła złoty przycisk. To zagwarantowało młodej piosenkarce automatyczne przejście do półfinałów na żywo.



Wideo Roberta Battaglia: 10-Year-Old Canadian Girl With SHOCKING Voice! Sofia Vergara's GOLDEN BUZZER! 🇨🇦

Piosenka "Shallow", wykonywana przez Lady Gagę i Bradleya Coopera, promowała film "Narodziny gwiazdy" z 2018 roku.