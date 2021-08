"Mam talent": 10-latek w utworze Whitney Houston! "Zapierasz dech w piersiach" [WIDEO]

Peter Rosalita to 10-latek pochodzący z Abu-Dabi i mający filipińskie korzenie. We wcześniejszym odcinku młody wokalista przed jurorami wykonał utwór "All By Myself" Erika Carmena, znany najlepiej w interpretacji Celine Dion z 1996 roku.



Chłopczyk zaskoczył swoim głosem i otrzymał owacje na stojąco do jurorów oraz publiczności. "Jesteś niesamowity i uroczy. Nawet gdy do nas teraz mówisz. Przewiduję, że zajdziesz w tym programie bardzo daleko" - komentował Howie Mandel.

"To był niewiarygodny występ. Miałem ciarki na całym ciele. Masz niesamowity głos i wspaniałą osobowość. Wszyscy się w tobie zakochają po tym występie" - podsumował Simon Cowell. Rosalita otrzymał cztery razy "TAK" i awansował do kolejnego etapu.

Reklama

Wideo 10-Year-Old Peter Rosalita SHOCKS The Judges With "All By Myself" - America's Got Talent 2021

Na kolejny występ 10-latek wybrał piosenkę Whitney Houston "I Have Nothing". Ponownie dostał owacje na stojąco. "Jesteś niesamowity, Whitney Houston byłaby z ciebie dumna", "Zapierasz dech w piersiach. Wciąż nie mogę uwierzyć, że ten głos wydobył się z ciebie" - komentowali jurorzy.