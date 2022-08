16-letnia Camille K do programu przybyła z New Jersey i tak jak wielu uczestników marzy o wielkiej karierze. Wokalistka w krótkiej rozmowie z Simonem Cowellem przyznała, że widziała już wielu artystów, którzy po programie przebili się ze swoją muzyką i sama też ma nadzieję to zrobić.

"Śpiewam odkąd zaczęłam mówić. Chcę radość i miłość poprzez muzykę i opowiedzieć własną historię" - dodała.



Simon Cowell przerywa występ Camille K. "To było ok, ale..."

Uczestniczka zdecydowała się zaśpiewać utwór Finneasa "Let's Fall In Love For The Night", jednak zanim zaczęła rozkręcać się podczas numeru, Simon Cowell przerwał jej występ.



Zachowanie jurora zaskoczyło nie tylko publiczność, po której przeszedł pomruk rozczarowania, ale i jurorki, które nie kryły swojego zdziwienia, zwłaszcza po słowach ich kolegi.



Wideo Simon Cowell Has Camille K Sing Twice, She Nails It! | AGT 2022

"To było w porządku. Masz ładny głos, ale mam jednak jedno zastrzeżenie, musisz zrobić coś bardziej wyróżniającego się. Jestem ciekawy twoich piosenek" - odrzekł juror.

Camille wybrała więc tym razem własny utwór pt. "Sill In Love" i tym razem reakcja Simona Cowella była zdecydowanie inna. Jej występ został nagrodzony owacjami na stojąco.



Owacje na stojąco. Uczestniczka schodziła ze sceny zapłakana

"Przychodzi mi do głowy jedno słowo - pięknie. Myślę, że - tak jak u innych artystów - chodzi o piosenkę, która cię definiuje. To jest kluczowe" - mówił.

Sofia Vergara nazwała natomiast występ i głos uczestniczki "spektakularny". "To było nie tylko piękne. Nie mogło mi się bardziej podobać" - stwierdziła.

Camille K otrzymała trzy razy tak i przeszła dalej (Howie Mandel podczas występu był nieobecny). Nagranie z castingu w ciągu doby obejrzano 1,5 miliona razy.