29-letni Ben Lapidus podczas castingów do "Mam talent" stwierdził, że do zostania autorem piosenek zainspirowało go ukulele, które znalazł w garażu, gdy miał 14 lat. "Muzyka jest moim życiem" - stwierdził.

Przed jurorami zaprezentował oryginalną piosenkę o tytule "The Parmesan Cheese Song".

Uczestnik zmiażdżony przez jurorów. Co stało się potem?

Gdy wokalista zaczął śpiewać, nie spotkał się z uznaniem jurorów. W pewnym momencie każdy z jurorów wcisnął czerwony przycisk. Po czterech "X" Lapidus przerwał śpiewać.

"Nie lubię parmezanu, nie lubię twojej piosenki i jestem na nie" - stwierdził Simon Cowell. Podobnego zdania byli również Sofia Vergara i Howie Mandel.



