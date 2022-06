Jojo, czyli Joseph Clarke, dał się poznać widzom "AGT" już w 15. sezonie programu. Dwa sezony później potężnie zbudowany wokalista wrócił do show ze swoją siostrzenicą Bri'Anną Harper i stworzył z nią uroczy duet.

Jojo i Bri zdecydowali się wykonać utwór "Ain’t No Mountain High Enough" z repertuaru The Jackson 5. Ich wykonanie przypadło do gustu publiczności, która nagrodziła ich owacjami na stojąco.

Również internauci byli zachwyceni występ. W ciągu doby obejrzano go 1,2 miliona razy.



Wideo Jojo and Bri Impress Simon Cowell With "Ain't No Mountain High Enough" | AGT 2022

Simon Cowell wychwala duet Jojo & Bri. Co zrobiliby z milionem dolarów?

Jurorzy również nie kryli swojej ekscytacji po występie. "To był prawdziwy pokaz radości i magii" - mówił Simon Cowell.

Chwilę później, występującą na scenie Bri, zapytano, co zrobiłaby z główną wygraną w show. "Moim marzeniem jest, aby wszyscy się uśmiechali, a świat był lepszym miejscem. Co zrobiłabym z milionem dolarów? Pewnie oddałabym go na cele charytatywne" - mówiła nastolatka.

"Myślę, że cała sala was pokochała. Myślę, że pokochała was cała Ameryka. Najważniejsze jednak, że zostaniecie przez nich zapamiętani" - stwierdził Howie Mandel.

Jojo i Bri otrzymali cztery razy "TAK" i awansowali do kolejnego etapu.