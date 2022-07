Debbii Dawson przyjechała do "Mam talent" z Minnesoty. Wokalistka o łagodnej barwie głosu opowiedziała o zainteresowaniu muzyką od najmłodszych lat. Wynikało ono z tego, że jej mama jest pianistką. W pewnym momencie Simon Cowell spytał, czy rodzice są z nią na sali. "Nie dali rady, są w Minessocie" - wyznała Dawson.

Na to Cowell odrzekł jej, że "nie jest to dobry znak". Widzowie zgromadzeni w studio zaczęli buczeć, a jurorzy sprzeciwili się jego słowom. "Nie mów tak, to dobry znak!" - próbowali ratować dość stresującą sytuację. "Czy sądzisz, że to jeden z najważniejszych momentów Twojego życia?" - dopytał jeszcze przewodniczący jury, na co uczestniczka przytaknęła. "Widzisz, a ich tu nie ma" - kontynuował przy zdziwieniu publiczności.

Juror "Mam talent" wybuczany przez publiczność. "Tego nam nie powiedziałaś"

W końcu Debbii sięgnęła po gitarę i zaczęła śpiewać. Dość lekkie, wakacyjne brzmienie aranżacji od razu wywołało pozytywne reakcje. Oryginalna wersja "Dancing Queen" jest naszpikowana syntezatorami, a w tej dość oszczędnej formie wybrzmiała całkiem inaczej. Posłuchaj występu Debbii Dawson!

Performance zwieńczyły oklaski i owacje na stojąco. Prawdopodobnie Simon Cowell nie spodziewał się tego, że uczestniczka jest naprawdę utalentowana. "Zapamiętam sobie to przesłuchanie" - mówił. "To co pokazałaś, to naprawdę gwiazdorska jakość" - wtórował mu Howie Mandel. "Masz niesamowity głos, uwielbiam go!" - wyznała Sofia Vergara.

Uczestniczka usłyszała cztery razy tak - to była jedynie formalność. Zaraz po tym Howie poprosił Debbii, by zadzwoniła do swoich rodziców. Chciał im powiedzieć, że ich córka zakwalifikowała się do kolejnego etapu. "Wasza Debbii dosłownie zdmuchnęła dach!" - powiedział. Rodzice wokalistki byli zachwyceni i dziękowali jury za tę decyzję. Heidi Klum wykorzystała moment, by dowiedzieć się, dlaczego zabrakło ich u boku Debbii. "Zabroniła nam przyjechać" - odparł bez zastanowienia ojciec.

Dawson zawstydziła się i roześmiana skryła twarz w dłonie. "Tego nam nie powiedziałaś! Mój Boże, ona po prostu odesłała rodziców busem" - stwierdził z przekąsem Cowell.

