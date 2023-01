Amerykański "Mam talent" w wydaniu gwiazdorskim zebrał w programie nie tylko zwycięzców poprzednich edycji, ale również finalistów oraz uczestników, którzy byli "wiralowymi sensacjami". W jury nowego formatu zasiedli Simon Cowell, Heidi Klum i Howie Mandel.

W show pojawili się też uczestnicy "Mam talent" z takich krajów jak: Rumunia, Wielka Brytania, Australia, Kanada, Indie, Niemcy, Belgia oraz Filipiny.

Taneczna grupa z Ukrainy zachwyca jurorów. "To wasz najlepszy występ"

Wśród uczestników pierwszego odcinka znalazła się ukraińska grupa taneczna Light Balance Kids, która zachwyca podczas swoich występów pomysłowym użyciem efektów świetlnych.

Formacja pojawiła się poprzednio w 14. edycji amerykańskiego "Mam talent", gdzie dotarli do finału, a po drodze otrzymali Złoty Przycisk. "Nie widziałem ludzi w tak młodym wieku, robiących coś tak wspaniałego i niespotykanego, myślę, że możecie być gwiazdami" - mówił w tamtym sezonie Cowell.

Light Balance Kids do programu wrócili mimo wojny w Ukrainie. Zapytani, czy przyjechali ze swoimi rodzinami, przyznali, że część ich rodziców walczy o niepodległość ich kraju. "Obudziłam się o czwartej nad ranem, a moi rodzice zabrali mnie do metra. Wszędzie było słychać wybuchy" - mówiła jedna z uczestniczek.

"Kiedy usłyszeliśmy, że możemy wystąpić w AGT, uznaliśmy, że to nasza okazja, aby przypomnieć sobie, jak to jest żyć w pokoju. Ostatni raz tańczyliśmy ze sobą przed wojną. Chcemy opowiedzieć światu, co dzieje się w Ukrainie. Cieszymy się, że znów możemy razem zatańczyć. Pokażemy naszą wolę zwycięstwa" - komentowała inna z tancerek.



Zdjęcie Light Balance Kids / Trae Patton/NBC/NBCU Photo Bank / Getty Images

Złoty Przycisk dla Light Balance Kids

Następnie grupa zaprezentowała spektakularny pokaz świetlno-taneczny, stylizowany na grach komputerowych. Nie zabrakło też ukraińskich symboli.

"To był wasz najlepszy występ, jaki widziałem. Wasza historia czyni go bardziej wzruszającym. Jeśli cokolwiek definiuje wielkie gwiazdy, to było to w tym show" - komentował Simon Cowell.

"Przekazujecie tu ważną wiadomość. Przyjeżdżacie do nas z jednego z najtragiczniejszych miejsc na świecie i przywozicie nam tu światło. Jeśli mógłbym zrobić cokolwiek w imieniu Ameryki i 'Mam talent', aby dać wam więcej nadziei niż wy nam, chciałbym zrobić właśnie to" - mówił Howie Mandel, po czym wstał i nagrodził grupę Złotym Przyciskiem.

Zespół automatycznie awansował do finału. "Jesteśmy zszokowani. Cieszymy się, że możemy tu być" - podsumowała jedna z uczestniczek.

Przypomnijmy, że wśród uczestników kolejnych odcinków programu znajdzie się Sara James, która podbiła serca amerykańskich widzów w 17. edycji show.