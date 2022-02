Śmierć wokalistki i uczestniczki "Mam talent" potwierdził serwis TMZ.com. Na stronach programu nie pojawił się żaden komunikat, jednak piosenkarkę pożegnały gwiazdy show - Terry Crews oraz Heidi Klum.

"Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wieści o śmierci Jane. Wyrazy współczucia dla rodziny i jej bliskich. Kochamy cię, Nightbirde" - napisał prowadzący "Mam talent".

"Kochamy się. Spoczywaj w pokoju Nightbirde" - opublikowała na Instagramie post jurorka show.

Kim była Jane Marczewski?

Jane Marczewski miała 31 lat i pochodziła z Ohio. Uczestniczka 16. sezonu"Mam talent" i wokalistka działała pod pseudonimem Nightbirde. Przed jury i publicznością wykonała własny utwór "It's Okay" (sprawdź!). Kilka chwil wcześniej zdobyła się jednak na wyznanie, które wstrząsnęło jurorami.

"To historia o ostatnim roku mojego życia" - mówiła. Zapytana przez Howiego Mandela, czym zajmuje się w życiu, przyznała, że w ostatnim czasie głównie walką z rakiem. "Ostatni raz, gdy sprawdzałam, miałam nowotwór w płucach, kręgosłupie i wątrobie" - przyznała szczerze wokalistka.

Po występie uczestniczki widzowie dowiedzieli się, że lekarze dają jej dwa procent szans na powrót do zdrowia. "Dwa procent to nie zero. Dwa procent to coś i chciałabym, aby ludzie o tym wiedzieli" - mówiła.



Wideo Golden Buzzer: Nightbirde's Original Song Makes Simon Cowell Emotional - America's Got Talent 2021

Wykonanie jej piosenki "It's Okay" zachwyciło jurorów, którzy nie ukrywali wzruszenia. "To było potężne i wzruszające. Jesteś niesamowita" - przyznała Sofia Vergara. "Miałam ciarki. Twój głos jest tak piękny, to było cudowne" - dodała Heidi Klum. Simon Cowell wcisnął natomiast złoty przycisk i pozwolił przejść uczestniczce do etapu odcinków na żywo.

Wokalistka ze względów zdrowotnych musiała jednak wycofać się w kolejnej rundzie programu.

"Od czasu przesłuchania moje zdrowie pogorszyło się, a walka z rakiem wymaga całej mojej energii i uwagi. Z przykrością ogłaszam, że nie będę w stanie kontynuować tej edycji AGT ["America's Got Talent"]. Życie nie zawsze daje przerwy tym, którzy na to zasługują - ale już o tym wiedzieliśmy" - napisała Jane Marczewski.

Na początku 2022 roku wokalistka opublikowała swój ostatni post na Instagramie.

"Szczerze mówiąc, sprawy potoczyły się dość brutalnie. Ale to jest moje zdjęcie z zeszłego tygodnia, kiedy czułam się ładna, żywa, przebudzona, ludzka i prawdziwa. Potrzebowałam tego. Wszyscy jesteśmy trochę zagubieni i to jest w porządku" - pisała.