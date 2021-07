Jak dziś wygląda gwiazdor "Akademii Policyjnej"? Wystąpił w "Mam talent"!

Michaela Winslowa widzowie na całym świecie pokochali po jego roli sierżanta Larvelle'a Jonesa w serii filmów "Akademia Policyjna". Aktor, komik, naśladowca głosów, nazywany Panem Dziesięć Tysięcy Dźwięków, pojawił się w amerykańskim "Mam talent".

Michael Winslow w "Akademii Policyjnej IV". Obok niego Sharon Stone i Steven Gutenberg /Everett Collection /East News

Michael Leslie Winslow zrobił furorę na całym świecie dzięki występom w filmach z serii "Akademia Policyjna". Twórcy wykorzystali jego niesamowity talent naśladowczy. Winslow, czyli filmowy sierżant Larvelle Jones to naśladowca głosów i dźwięków. To właśnie dzięki niemu przeszedł do historii.

Po występach w "Akademii Policyjnej" o Winslowie zrobiło się jednak ciszej. Nie dostawał już propozycji filmowych, w których mógłby zabłysnąć. Sam w pewnym czasie zrezygnował z aktorstwa, aby skupić się na rodzinie i dzieciach.

34 lata po występie w popularnej komedii aktor i komik, nazywany też Panem Dziesięć Tysięcy Dźwięków, pojawił się w "Mam talent", czym zaskoczył nie tylko publiczność.



Wideo Early Release: Michael Winslow Showcases His Voicetramentalist Talents - America's Got Talent 2021

"Dla mnie jesteś legendą. Jak robisz, to co robisz i jak to się zaczęło" - pytał prowadzący Terry Crews. Winslow przyznał, że robił to naturalnie od dziecka i był taki niemal zawsze.

Aktor, który na scenie nazwał się, głosoinstrumentalistą, został zapytany przez Simona Cowella, dlaczego zdecydował się, mimo całej sławy, przyjść do "Mam talent". Do przyjścia programu zachęcił go syn. Dodał też, że nadal uważa, że ma coś do zaoferowania widzom.

Swoim występem rozbawił jurorów i publiczność, jednak z racji, że materiał został udostępniony na kanale jeszcze przed emisją programu we wtorek, na razie nie poznaliśmy decyzji jurorów odnośnie aktora.

W ciągu dwóch dni nagranie obejrzano 1,3 miliona razy.



Zdjęcie Michael Winslow w towrzystwie Steve'a Guttenberga w "Akademii Policyjnej" / MGM / Entertainment Pictures / Agencja FORUM