Brett Loudermilk w "Mam talent" pojawił się w 15. edycji amerykańskiego talent show. Na scenie zaprezentował spektakularny pokaz połykania noży. Już na samym początku do pomocy poprosił jurorkę Sofię Vergarę.

Aktorka niechętnie, ale pojawiła się na scenie. Uczestnik włożył sobie przy niej długi nóż do gardła, co ją przeraziło, a chwilę później kazał jej go wyciągnąć . Ta - mimo obrzydzenia - ostatecznie to zrobiła, ale jak potem tłumaczyła - bała się, że wepchnie go jeszcze mocniej.

To doprowadziło Simon Cowella do śmiechu. "Mam coś jeszcze. Ona spie*rzyła mój numer. Mam więcej" - komentował ze sceny Brett.

Połykacz noży szokuje jurorów "Mam talent"

Chwilę później Loudermilk wykonał kolejny trik na scenie, do którego tym razem zaprosił wszystkich jurorów. Uczestnik tym razem stwierdził, że zrobi coś, czego w ogóle nie planował. Ogłosił, że włoży do gardła trzy noże, a każdy z jurorów wyciągnie jeden z nich. "Jesteś tego pewien" - pytał go Simon Cowell, gdy artysta powiedział, że nie robił tego nigdy w życiu.

Jurorzy byli pod dużym wrażeniem pokazu Loudermilka i zaprosili go do kolejnego etapu. Swój udział w "Mam talent" w 15. sezonie programu zakończył na półfinale.

Brett Loudermilk wraca do "Mam talent"

Niedawno ujawniono, że popularny połykacz noży ponownie pojawi się w "Mam talent". W styczniu 2023 roku będzie można go oglądać w pierwszej edycji "America’s Got Talent: All-Stars". Przypomnijmy, że w programie pojawią się też zwycięzcy programów z USA i całego świata oraz uczestnicy, którzy zrobili furorę w sieci. Wśród walczących o triumf w edycji specjalnej znalazła się tez Polka Sara James - finalistka 17. sezonu "Mam talent" w USA.