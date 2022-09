We wcześniejszym etapie Sara James sięgnęła po przebój "Rocket Man" Eltona Johna. Jej występ (zobacz!) zachwycił jurorów, publiczność w studiu i telewidzów.

"Wzruszyłem się, bo wiem, jak dużo ten występ dla ciebie znaczy. Tak jak powiedziałem wcześniej, masz tylko 14 lat i czułaś ogromną presję, aby sprostać zadaniu. Wybór piosenki był genialny. Sprawiłaś, że ten utwór brzmiał jakby był twój" - powiedział Simon Cowell, który dzięki Złotemu Przyciskowi na etapie castingów dał Sarze awans bezpośrednio do półfinału. "To był zwycięski występ. Twój wygląd, głos i talent jest na miarę gwiazdy" - skomentował wówczas Howie Mandel.

W finałowym odcinku Sara James decydowała się zaśpiewać przebój Kate Bush "Running Up That Hill" ( zobacz! ) - utwór z 1985 roku, który teraz ponownie bije rekordy popularności za sprawą... czwartego sezonu "Stranger Things".

Elżbieta Zapendowska ocenia występ Sary James

Najbardziej znana w Polsce trenerka wokalu wyznała, jak podobał jej się występ Sary James. Elżbieta Zapendowska ma nadzieję, że 14-latka odniesie sukces. "Przeczytałam, że była jedyną muzyczną wizytówką. Myślę sobie, że ma olbrzymie szanse, by wygrać. Nie wiem, czy to będzie tak dobre dla niej, by wygrała, mówię to pod kątem jej przyszłości, bo ją zaciukają dziennikarze, publiczność, fani. To strasznie ciężki zawód i taka wygrana ściąga wielu fanów, którzy nie za bardzo pomagają" - mówi w rozmowie z Plejadą.

Jurorka "Idola" docenia James za dojrzałość i intuicję muzyczną - sądzi, że drzemie w niej duży potencjał.

"Ona ma niebywałą intuicję muzyczną. Pięknie maluje kolorki muzyczne, nie popisując się przy tym. Dziewczynki w jej wieku pokazują, co umieją. Od razu pokazują wszystkie dobre strony swojego warsztatu, a ona drobinkami takich emocjonalnych dźwięków pięknie maluje dźwięki. Wydaje mi się, że talent wielki, a co będzie dalej to się okaże" - dodaje.

Elżbieta Zapendowska ma nadzieję, że Sarze uda się chronić przed negatywnymi opiniami i hejtem, które mogłyby źle wpłynąć na jej rozwój.

"Jest bardzo młodziutka. Musi mieć twardą skórę. Jeżeli będzie mądra i będzie dbać o swoje, to najistotniejszy będzie dla niej repertuar. Ważna też będzie ochrona jej przed zadłubaniem i zadziobaniem publicznym. Jeżeli będzie mądra i jeżeli będzie szukać repertuaru, który ją obroni, to może być dobrze. Ona talentu nie straci niezależnie od tego, co się wydarzy, to ona już udowodniła, że jest ogromnie utalentowana, że pięknie buduje napięcia muzyczne, co rzadko się zdarza, że ktoś to umie" - kończy trenerka.

Jak głosować na Sarę James?

Wyniki i zwycięzcę amerykańskiej edycji "Mam Talent" poznamy dzień po finale, czyli 14 września (w nocy z 14 na 15 września czasu polskiego).



Głosować na Sarę James można wyłącznie na terenie Stanów Zjednoczonych poprzez oficjalną aplikację "America's Got Talent" lub za pośrednictwem strony internetowej NBC. Głosowanie jest otwarte do godziny 13:00 czasu polskiego.