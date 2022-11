Henry i Klauss z Brazylii to duet magików i mistrzów ucieczek. Przed jurorami w programie zaprezentowali swój niebezpieczny numer, podczas którego - jak twierdzili - mogą zginąć.

Mężczyźni zostali zamknięci w dwóch beczkach wiszących nad podłogą, a dodatkowo zostali skuci kajdankami. Beczki zostały podpięte do lontu z materiałami wybuchowymi. "Jesteście bezpieczni, jurorzy też, ale my nie" - tłumaczył ucieczkę Henry.

Duet miał 90 sekund, aby opuścić beczki. Dla uwiarygodnienia tricku każdy z uczestników miał przy sobie kamery. Po upływie czasu doszło od eksplozji, a przerażenie jurorów po chwili zmieniło się w ogromne zaskoczenie, gdy uczestnicy stanęli zaraz obok nich z kamerami.

"To było spektakularne. To było strasznie stresujące przeżycie, wszyscy tu wariowaliśmy, a potem pojawiliście się wy i zastanawialiśmy się, dlaczego ci operatorzy stoją tak blisko naszych twarzy" - komentowała Sofia Vergara.

"Podobał mi się element suspensu, podobało mi się to, że musiałam to rozwikłać i do tej pory nie wiem, jak to zrobiliście. To był świetny występ" - dodała Heidi Klum.



"Moje serce wciąż wali (juror zaczął w tym momencie pokazywać gest bicia serca). Umiecie zaciekawić publikę, co jest wyjątkowo ważne" - komentował Simon Cowell.

Wideo OMG! 😱 Thrilling auditions that spooked the judges | AGT 2022

Chiko i jego "przerażająca wspinaczka"

Drugi występ, który umieszczono w nagraniu, to show kubańskiego akrobaty Chiko, który na co dzień mieszka w Hiszpanii. "Wykonam bardzo niebezpieczny numer polegający na balansowaniu" - wyjaśnił.

Następnie uczestnik zbudował z prętów wysoką na kilka metrów specjalną konstrukcję, zawiązał oczy i stanął na niej na rękach. Dla utrudnienia, na części przęseł umieszczone zostały noże.

Po zejściu na ziemię, uczestnik stwierdził, że wykonany numer wykonał dopiero drugi raz w życiu, w co nie mogła uwierzyć Sofia Vergara. "To było przerażające, niesamowite. Jestem zachwycony" - mówił Howie Mandel. "Chciałabym zobaczyć więcej" - dodała Heidi Klum.