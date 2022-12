Zeno Sputafuoco pochodzi z Włoch i specjalizuje się w niebezpiecznych sztuczkach. Mężczyzna ze swoimi odrażającymi, ale i niebezpiecznymi pokazami występował już we włoskim, francuskim i hiszpańskim "Mam talent".

W 2022 roku przyszła pora na amerykańską edycję show.

Szokujący występ uczestnika. Jurorzy nie mogli na to patrzeć

Podczas castingu Zeno, który nie wypowiedział nawet słowa do jurorów i publiczności, zaprezentował dwie zaskakujące sztuczki. Podczas pierwszej z nich uczestnik włożył metalową spiralę do swojego nosa i wyciągnął ją ustami.

W trakcie, gdy to robił, przez całą salę przeszedł odgłos obrzydzenia. Na miejscu wysiedzieć nie mogła Sofia Vergara, która cały czas krzyczała. "Kochani, proszę was, nie próbujcie tego w domu" - apelował do widzów Terry Crews.

Chwilę później jurorki zaproszono do pokazu. Obie gwiazdy usiadły na wózku, który mężczyzna przepchnął łańcuchem przyczepionym do haku, który miał w nosie.



Również i ta sztuczka wywołała ogromne emocje wśród publiczności. Gdy występ dobiegł końca, Vergara i Klum w popłochu opuszczały scenę

"Czy masz jeszcze jakieś inne części ciała, z którym zrobisz tak jak z nosem, gdy przejdziesz dalej?" - pytał Simon Cowell, ale nie otrzymał odpowiedzi.

"Dam ci tak, gdyż uwielbiam obrzydliwą oryginalność" - komentował Cowell. "Jestem skonsternowana, ale daję tak" - dodała Vergara. Heidi Klum przyznała, że to występ, który uważa się za obrzydliwy, ale nikt nie może oderwać oczu.

Uczestnik ostatecznie zgarnął 4 "TAK" jednak z powodu zbyt małej liczby miejsc wolnych nie awansował do półfinału. Jego występ obejrzano na Youtube 1,5 miliona razy.