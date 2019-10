"Mam talent 12": 40 półfinalistów

MAM TALENT |

Agnieszka Chylińska, Małgorzata Foremniak i Agustin Egurrola wybrali 40 półfinalistów 12. edycji programu "Mam talent". Kto powalczy o awans do finału w odcinkach na żywo? Piątka uczestników znalazła się w półfinałach za sprawą złotych przycisków od jurorów i prowadzących (Marcin Prokop i Szymon Hołownia). Są to Maya Thomas, Ana Andrzejewska, Dawid "Ukeboy" Jędrusik, zespół The Kroach (posłuchaj!) i Artur Cichuta.