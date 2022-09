W jury programu zasiadają: Agnieszka Chylińska, Małgorzata Foremniak oraz Jan Kliment. Program od pierwszej edycji prowadzi Marcin Prokop. Przez wiele odsłon towarzyszył mu Szymon Hołownia, który od jakiegoś czasu zajmuje się polityką. Obecnie drugim gospodarzem show jest Michał Kempa - polski komik i stand-uper.

Z Carnagie Hall do "Mam Talent": Kim jest Miłosz Bachonko?

12-letni Miłosz Bachonko z Lublina gra na akordeonie od pięciu lat. Nie tylko gra, bo sam też komponuje. Chłopczyk wyznał, że miał już okazję zagrać w legendarnej Carnagie Hall w Nowym Jorku. Miłosz od lat zdobywa czołowe miejsca w polskich i zagranicznych konkursach gry na akordeonie, w tym Grand Prix w ramach International Music Talent Competition Spring 2020.

Jego interpretacja "Zimy" Vivaldiego poruszyła publiczność. Występ zakończył się owacjami na stojąco.

Choć często się to nie zdarza, to zachwycona Agnieszka Chylińska poprosiła młodego artystę, by zagrał jeszcze jeden utwór. "Nie mam słów" - mówiła.

"Jedni muszą wyjechać daleko, do Carnagie Hall, a ja miałam okazję zaszczyt usłyszeć twój minikoncert, za co ci bardzo dziękuję" - komplementowała Małgorzata Foremniak.

Głosowanie jurorów przerwał Michał Kempa, który podarował utalentowanemu chłopcu Złoty Przycisk!

Również widzowie są zachwyceni talentem chłopca. Niektórym z nich ciężko uwierzyć, że gdyby nie talent show, nikt nie dowiedział się o jego istnieniu.

"Tak utalentowany chłopak, kompozytor, występował w Nowym Jorku, a w Polsce o Nim cisza. Gdyby nie 'Mam Talent', to nikt by o Nim nie wiedział. No cóż, Polska to kraj gdzie najbardziej znany jest Martyniuk" - czytamy w jednym z komentarzy.

Chłopiec jest też fanem piłki nożnej. Kilka dni temu na swoim kanale na YouTube opublikował akordeonową wersję hymnu Ligi Mistrzów.

"Jednym z moich największych marzeń jest zagranie na akordeonie na otwarciu mistrzostw świata w piłce nożnej" - mówił w programie.

