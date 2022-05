23-letni Kamil Czeszel w 2015 roku zrobił świetne wrażenie na jurorach i publiczności podczas castingu do ósmej serii programu "Mam talent".

Niepełnosprawny chłopak, który na scenę wszedł o kuli, zdecydował się zaprezentować na przesłuchaniu utwór "Jednego serca" z repertuaru Czesława Niemena. Kamil nie był w stanie ukryć swojego zdenerwowania przed występem, ale otuchy dodała mu Małgorzata Foremniak.



Wykonanie Kamila spodobało się wszystkim jurorom, którzy zgodnie zaprosili chłopaka do kolejnego etapu programu. W programie Kamil doszedł aż do samego finału - ostatecznie zajął trzecie miejsce, ustępując tylko akrobatom: Aleksandrze Kiedrowicz i ACRO Team Silesia.

"Powinieneś już szukać swojej historii. Chciałabym, żebyś więcej śpiewał siebie" - mówiła mu Agnieszka Chylińska.

Taki chłopak ma plan, ponieważ bardzo chciałby wydać swoją płytę.

W tym celu uruchomił w sieci specjalną zbiórkę, za pośrednictwem której fani mogą pomóc mu spełnić to marzenie.

"Jestem Kamil. Urodziłem się i mieszkam w pięknym mieście Toruniu. Bywają dni gdy ciężko iść, lecz dusza moja zawsze wzlatuje wysoko. Bo to co kocham, to śpiew. To śpiew pozwala poruszać mi się wśród marzeń i gwiazd, unosząc każdą nutę w przestworza" - napisał Czeszel na stronie zbiórki.

Na ten moment muzykowi udało się zebrać ponad 3,5 tysiąca złotych.

"Chcę śpiewać dla jak najszerszej publiczności - dla fanów, entuzjastów, romantyków, dla wszystkich którym w duszy gra i śpiewa. I tym śpiewem chciałbym się podzielić, wydając własną płytę" - pisze dalej Kamil.

Kim jest Kamil Czeszel?

Przed 2015 rokiem, pochodzący z Torunia długowłosy wokalista nie był w stanie samodzielnie chodzić. Kamil brał udział w festiwalach i konkursach piosenki dla osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych w całej Polsce, zgarniając nagrody i wyróżnienia. Na koncie ma występy z m.in. Krystyną Prońko, Arturem Gadowskim, Eweliną Flintą i Piotrem Cugowskim. W latach 2011-2013 był stypendystą prezydenta miasta Torunia.

Szerszej publiczności wokalista dał się poznać na Przystanku Woodstock 2015 - wziął udział w specjalnym projekcie "Flower Power", dzięki któremu najpopularniejsze piosenki epoki dzieci kwiatów przypomniała Ania Rusowicz. Wokalistka zaprosiła do udziału w koncercie wielu gości.

Jednym z nich był właśnie Kamil Czeszel, który na festiwalu brawurowo wykonał utwór "Jednego serca" Czesława Niemena, co niewątpliwie było najbardziej wzruszającym elementem koncertu "Flower Power". To właśnie Kamil u boku Ani Rusowicz pojawił się ponownie podczas ostatniego bisu, gdy jeszcze raz zaśpiewali przebój Niemena.

"Wzruszyłem się bardzo" - mówił wówczas Jurek Owsiak, ściskając Kamila. Wokalista też nie krył emocji.

- Kamil to jest odkrycie Woodstocku i moje osobiste odkrycie, bo ja się uparłam na tego gościa. Od lat współpracuję z festiwalem "Integracja malowana dźwiękiem" w Bochni, gdzie poznałam Kamila. (...) Chłopak, który śpiewa i jeździ na przeglądy z mamą, siostrą, bratem... Każdy taką szansę w życiu dostaje, ja dostałam taką szansę i pomyślałam, że ja to muszą gdzieś oddać - mówiła Interii Ania Rusowicz po występie Kamila.

W 2019 roku Kamil wystąpił w odcinku "Szansy na sukces" z udziałem Jana Borysewicza, gitarzysty i lidera Lady Pank, oraz współtwórcy tego zespołu - tekściarza Andrzeja Mogielnickiego.

W programie TVP Kamil zaśpiewał piosenkę "Bo tutaj jest jak jest" ( sprawdź! ), przebój z wspólnej płyty Borysewicza i Pawła Kukiza.

Zwycięzcą odcinka została ostatecznie Patrycja Mizerska (zaśpiewała "Zawsze tam, gdzie ty", sprawdź przebój! ), a Kamil Czeszel i Ula Szumska otrzymali wyróżnienia.