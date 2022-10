W jury programu zasiadają: Agnieszka Chylińska, Małgorzata Foremniak oraz Jan Kliment. Program od pierwszej edycji prowadzi Marcin Prokop. Przez wiele odsłon towarzyszył mu Szymon Hołownia, który od jakiegoś czasu zajmuje się polityką. Obecnie drugim gospodarzem show jest Michał Kempa - polski komik i stand-uper.

"Mam Talent": Pokaz z sowami podzielił widzów

Jakub Bokisz i Dawid Waluś przynieśli na scenę... sowy. Panowie ze Skrzydlatej Ferajny opowiedzieli o tych ptakach. Małgorzata Foremniak chciała dotknąć jednej z sów.

"Wiemy jak dotykać ptaka? Od góry do dołu" - poinstruował uczestnik jurorkę.

Wszyscy jurorzy zagłosowali na "tak", co mocno rozczarowało widzów i internautów.

"To nie do tego programu", "pokazali swój świat, a nie talent" - czytamy w komentarzach. "Sowy piękne, ale to nie talent", "to jest program 'Mam talent', a nie 'Mam sowę'" - to inne głosy.

"Chodzi o to, że program nazywa się 'Mam talent', a nie 'Mam swój świat'" - powiedziała Agnieszka Chylińska.