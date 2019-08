"Lato #naMAXXXa" w Zielonej Górze: Gwiazdą Bad Boys Blue

14 września w Zielnej Górze grupa Bad Boys Blue będzie gwiazdą darmowego koncertu z wakacyjnego cyklu "Lato #naMAXXXa".

Savage będzie gwiazdą "Lata #naMAXXXa" w Zielonej Górze /Karol Makurat / Reporter

Podczas pierwszej edycji akcji "Lato #naMAXXXa" w 2017 r. podczas plenerowych koncertów występowali m.in. Natalia Szroeder, Kamil Bednarek, Wilki, Lady Pank, Mateusz Ziółko, Varius Manx i Kasia Stankiewicz, Lanberry, Video, Szymon Chodyniecki oraz Monika Lewczuk.

Reklama

Rok później imprezy odbyły się w 17 miastach i zgromadziły ponad 300 tysięcy osób. Wśród gwiazd cyklu byli m.in. Agnieszka Chylińska, Sylwia Grzeszczak, Natalia Szroeder, Urszula, Bajm, Sarsa, Mateusz Ziółko, Wilki, Zenek Martyniuk, Sławomir, Kombii i Feel.

W tym roku RMF MAXXX razem z gwiazdami odwiedzi prawie dwadzieścia polskich miast. Jak zwykle czekają na słuchaczy koncerty, konkursy oraz wiele innych atrakcji.

Na scenie będzie można zobaczyć m.in. Bednarka, Natalię Szroeder, Sylwię Grzeszczak, Feel, Mroza, Cleo, Sarsę, Lanberry i wielu innych.

Natalia Szroeder walczy z kreacją 1 / 7 Natalia Szroeder zmaga się z kreacją podczas koncertu "Miłość jest wszystkim" w Gdyni Źródło: Reporter Autor: Wojciech Strozyk/ udostępnij

14 września na Placu Powstańców Wielkopolskich w Zielonej Górze wystąpi grupa Bad Boys Blue.



Międzynarodowy zespół śpiewający muzykę pop i euro disco został utworzony w Kolonii (Niemcy) w 1984 r.

Do największych przebojów należą piosenki "You're a Woman", "Pretty Young Girl", "I Wanna Hear Your Heartbeat" czy "Come Back And Stay".

Wideo Bad Boys Blue - You're A Woman

Po śmierci Trevora Taylora (2008 r.) i Andrew Thomasa (2009 r.) jedynym żyjącym członkiem oryginalnego składu pozostaje John McInerney. Obecnie na koncertach występuje razem ze swoją drugą żoną, Sylvią, oraz jej siostrą-bliźniaczką Edith Miracle - obie wokalistki pochodzą z Polski.